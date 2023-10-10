الشرف والأمانة في اليابان... سكان طوكيو يعيدون 4 مليار ين لأصحابها

أفادت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية في تقرير لها بأن مجموع ما تم تسليمه الى مراكز الشرطة من أموال مفقودة عثر عليها سكان في طوكيو، خلال 2022 وصلت قيمتها الى ما يقارب 4 مليارات ين ياباني، بزيادة تصل إلى 600 مليون ين عن العام الذي سبقه.

ذكرت إدارة شرطة العاصمة أنه تم تسليم 3.4 مليون من الأغراض والمفقودات إلى مراكز الشرطة في طوكيو في عام 2019، وهذا يمثل زيادة بنسبة 21.9٪ مقارنة بالعام السابق. وشملت هذه الأمور مبلغًا قيمته 4.0 مليار ين نقدًا، وهو زيادة بنسبة 18.3٪ عن نفس الفترة.

كما بلغ إجمالي مبالغ النقود المفقودة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022 حوالي 7 مليار ين، حيث تم تسليم 57.4٪ من هذا المبلغ إلى الشرطة، مقارنة بنسبة 46٪ في عام 2019. قد يشير هذا الأمر إلى أن الأخلاق العامة قد تحسنت خلال السنوات القليلة الماضية أو أن عددًا متزايدًا من الأشخاص لا يتشاورون مع الشرطة عندما يفقدون أموالهم.

وبكلمات أخرى، سلّم اليابانيون مراكز شرطة العاصمة ما معدله 81 ألف دولار من الأموال المفقودة في شوارع طوكيو يومياً، خلال 2022. وتزيد كمية الأموال المفقودة التي أعادها سكان طوكيو إلى الشرطة في عام 2022 عن العام الذي سبقه بنحو 600 مليون ين

إجمالي عدد الأشياء المفقودة التي تم الإبلاغ عنها للشرطة بلغ 3,707,990 (زيادة بنسبة 22.8٪ عن العام السابق). وشملت أكبر عدد من الأشياء بما مجموعه 732,358 أو 19.8٪ من جميع الأشياء مستندات التعريف مثل رخص القيادة وبطاقات الائتمان. وتلتها بطاقات النقل الذكية وبطاقات المشتركين وقسائم الهدايا بمجموع 390,682 أو 10.5٪، الملابس والأحذية بمجموع 329,826 أو 8.9٪، المحافظ وغيرها بمجموع 306,474 أو 8.3٪، والمظلات بمجموع 280,763 أو 7.6٪.

الإبلاغ عن فقدان 540 هاتفًا محمولًا في المتوسط كل يوم

بلغ عدد الهواتف الخلوية التي تم الإبلاغ عن فقدانها من قبل أصحابها في عام 2022 197,544 هاتفًا، بمعدل 540 هاتفًا يوميًا. وفي الوقت نفسه، تم تسليم 127,577 هاتفًا إلى الشرطة بعد العثور عليها. وتمت إعادة أكثر من نصف هذه الهواتف، أو 110,525 منها، في النهاية إلى أصحابها.

وفقًا لقانون المفقودات في اليابان، يجب على أي شخص يعثر على أموال أن يسلمها للشرطة فورا، وله الحق بالمطالبة بنسبة ما بين 5- 20٪ منها في حال تمت إعادتها الى صاحبها. وفي حال لم تتم المطالبة بالمال الذي عثر عليه خلال فترة ثلاثة أشهر، يصبح كامل المبلغ من حق الشخص الذي عثر عليه، وفي حال لم يطالب به هذا الشخص في غضون شهرين، يصبح المبلغ من حق السلطات المحلية.

يُظهر فحص ما يقرب من 3.99 مليار ين نقدًا تم تسليمها إلى شرطة طوكيو في عام 2022 أنه تم إرجاع حوالي 2.95 مليار ين إلى المالك، وذهب 478 مليون ين إلى من عثر على المال، وأُعيد 523 مليون ين إلى مدينة طوكيو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: المظلات المفقودة في مركز المفقودات التابع لشرطة مدينة طوكيو في حي بونكيو، طوكيو، في 19 يونيو/حزيران عام 2023 © جيجي برس)