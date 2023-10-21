ما هي الجامعات اليابانية الأفضل وكم ترتيبها في التصنيف العالمي للجامعات 2024

عززت المؤسسات التعليمية اليابانية تواجدها في تصنيف الجامعات العالمية الصادرة عن مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لهذا العام بسبب مراجعة مؤشرات الأداء، بما في ذلك الاعتراف الجديد بأهمية براءات الاختراع. وتقدمت جامعة طوكيو 10 مراكز لتحتل المرتبة 29.

كانت جامعة طوكيو هي المؤسسة اليابانية الأولى في تصنيفات الجامعات العالمية الصادرة عن مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2024، حيث صعدت إلى المركز 29 من المركز 39 في العام الماضي. واحتلت جامعة كيوتو المركز الثاني، في المركز 55، مقارنة بالمركز 68 في عام 2023. وكانت الجامعات اليابانية الأخرى من بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وهم جامعة توهوكو (المرتبة 130)، وجامعة أوساكا (المرتبة 175)، ومعهد طوكيو للتكنولوجيا (المرتبة 191) - وكلها تقدمت في الترتيب بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق. المؤسسات الأربعة الأولى في اليابان كلها جامعات إمبراطورية سابقة. وقد ساهمت مراجعة مؤشرات الأداء المستخدمة كمعايير للتقييم، بما في ذلك إضافة براءات الاختراع كمقياس جديد، في زيادة تصنيف الجامعات اليابانية.

واحتلت جامعة أكسفورد (بريطانيا) المركز الأول للعام الثامن على التوالي، تليها جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى جامعات أنغلو أمريكية أخرى احتلت المراكز العشرة الأولى. وكانت أعلى جامعة آسيوية تصنيفًا هي جامعة تسينغهوا (الصين)، التي احتلت المركز الثاني عشر، تليها جامعة بكين (الصين) في المركز الرابع عشر.

ومن بين الجامعات الوطنية الأخرى رفيعة المستوى في اليابان جامعة ناغويا (من المركز 205 إلى المركز 201)، وجامعة كيوشو (من المركز 350 إلى المركز 301)، جامعة هوكايدو (من المركز 400 إلى المركز 351)، جامعة تسوكوبا (من المركز 400 إلى المركز 351)، وجامعة طوكيو للطب وطب الأسنان (من المركز 500 إلى المركز 401) أفضل الجامعات اليابانية الخاصة كانت جامعة غونتندو وجامعة كيئو (من المركز 800 إلى المركز 601)، وجامعة واسيدا (من المركز 1000 إلى المركز 801). (بعد أفضل 200 جامعة، تم تصنيف الجامعات في مجموعات من 50، 100، 200، إلخ)

تصنيف الجامعات العالمية 2024

الترتيب (تصنيف 2023) الجامعة البلد 1 (1) جامعة أكسفورد بريطانيا 2 (4) جامعة ستانفورد الولايات المتحدة 3 (5) معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الولايات المتحدة 4 (2) جامعة هارفارد الولايات المتحدة 5 (3) جامعة كامبريدج الولايات المتحدة 6 (7) جامعة برينستون الولايات المتحدة 7 (6) معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الولايات المتحدة 8 (10) كلية لندن الإمبراطورية بريطانيا 9 (8) جامعة كاليفورنيا، بيركلي الولايات المتحدة 10 (9) جامعة ييل الولايات المتحدة 12 (16) جامعة تسنغوا الصين 14 (17) جامعة بكين الصين 19 (19) جامعة سنغافورة الوطنية سنغافورة 29 (39) جامعة طوكيو اليابان 32 (36) جامعة نانيانغ التكنولوجية سنغافورة 55 (68) جامعة كيوتو اليابان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية.

تقوم جامعة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية بتقييم وتصنيف 1904 جامعة في 108 دولة ومنطقة وفقًا لـ 18 مؤشر أداء في 5 مجالات رئيسية هي التدريس وبيئة البحث وجودة البحث والصناعة والتوقعات الدولية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مدخل أكامون [البوابة الحمراء] لجامعة طوكيو. © بيكستا)