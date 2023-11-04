ارتفاع تكلفة الولادة في اليابان

ارتفعت تكلفة الولادة في اليابان لتصل إلى 65 ألف ين خلال السنوات العشر الماضية.

وجد استطلاع أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن متوسط تكلفة الولادة في السنة المالية 2022 كان 482,294 ين (في حالات الولادات الطبيعية). وكانت هذه زيادة قدرها 8,979 ين على أساس سنوي، وارتفعت التكلفة بمقدار 65,000 ين على مدى السنوات العشر الماضية.

وتم إجراء المسح في الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب 2023، واستهدف حوالي 2300 مؤسسة طبية ومركز من المراكز التي تتعامل مع الولادة، بنسبة استجابة 80% أي 1742 منشأة.

في اليابان، لا يغطي التأمين الصحي العام الولادة الطبيعية، وللمؤسسات الطبية الحرية في تحديد الأسعار الخاصة بها. في المتوسط، كانت تكلفة الولادة 463,450 ينًا في مستشفى عام و506,264 ينًا في مستشفى خاص، ولا تشمل العديد من الإضافات المختلفة مثل تكلفة سرير خاص أو وجبة تهنئة خاصة. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط السعر في العيادات (بما في ذلك مراكز الولادة) 478,509 ين. وبذلك وصل المتوسط بين جميع المؤسسات إلى 482,294 ينًا.

في أبريل/ نيسان 2023، قامت الحكومة بزيادة إعانة الولادة الإجمالية من 420 ألف ين إلى 500 ألف ين.

وتمت زيادة رسوم الولادة بنسبة 44.5% لجميع المرافق في الفترة ما بين أبريل/ نيسان 2022 وأبريل/ نيسان 2023. علاوة على ذلك، أفاد 26.3% أن لديهم خطط لزيادة الرسوم في المستقبل، وقال 27.6% أنها قيد الدراسة. وكان السبب الرئيسي لهذه الزيادات، والذي ذكره أكثر من 80% من المرافق، هو ارتفاع تكاليف المرافق والمواد الاستهلاكية. ومن العوامل الأخرى التي كثيرا ما يتم ذكرها ارتفاع أسعار المعدات الطبية وارتفاع أجور الطاقم الطبي بسبب نقص العمالة.

كان أعلى سعر للولادة حسب المحافظة هو 605,261 ين في طوكيو، في حين سجلت محافظة كوماموتو أدنى سعر، عند 361,184 ين، بفارق يزيد عن 240,000 ين. بالنسبة لتكلفة الولادة في المستشفيات العامة، كانت طوكيو هي الأغلى مرة أخرى، حيث بلغت 562,390 ين، في حين كانت محافظة توتوري هي الأرخص، حيث بلغت 359,287 ين.

في حالة الولادة الطبيعية، كان متوسط التكلفة الوطنية بما في ذلك السرير الخاص والنفقات غير الطبية (مثل الوجبة الاحتفالية) 545,797 ين. ويبين الرسم البياني أعلاه تفاصيل هذه التكاليف. حوالي 50% من الإجمالي، أو 282,424 ين، يتكون من تكلفة الولادة نفسها، بما في ذلك رسوم الطبيب أو القابلة والرعاية التمريضية أثناء الولادة. بلغت تكلفة الإقامة في المستشفى، بما في ذلك السرير والوجبات، 118,326 ينًا، في حين بلغ متوسط تكلفة الاختبارات والأدوية وغيرها من العلاجات الطبية أو رعاية الأطفال حديثي الولادة 50,052 ينًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)