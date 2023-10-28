اليابان.. استفحال ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس في عام 2022

ارتفع عدد الطلاب الذين يرفضون الذهاب للمدرسة من تلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 300 ألف في عام 2022.

أظهرت نتائج دراسة استقصائية حول سلوكيات الأطفال في المدارس وعدم حضورهم للمدرسة من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا أنه في عام 2022 ارتفع عدد الطلاب الذين رفضوا الذهاب إلى المدرسة لمدة 30 يومًا أو أكثر ارتفع في عام 2022 عن العام السابق بمقدار 54,108 طالب (22.1%) ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 299,048 طالبًا. وهذا يمثل الارتفاع السنوي العاشر على التوالي، وبالمقارنة مع ما كان عليه قبل 10 سنوات، ارتفع معدل عدم الحضور بمقدار 3.6 أضعاف لتلاميذ المرحلة الابتدائية و2.1 ضعفًا لتلاميذ المرحلة الإعدادية.

بالنظر إلى عدم الحضور حسب مستوى التعليم، كان هناك 105,112 تلميذًا في المرحلة الابتدائية (زيادة بنسبة 29.0% عن العام السابق) و193,936 تلميذًا في المرحلة الإعدادية (زيادة بنسبة 18.7%). وهذا يمثل 3.2% من إجمالي الطلاب. بنسبة 51.8%، كانت السبب الأكثر شيوعًا لعدم الحضور هو ”الكسل والقلق“، تلته ”اضطراب نمط الحياة واللعب والتجاوزات“ بنسبة 11.4%، و9.2% لقضايا الصداقة الأخرى بخلاف التنمر.

يُعتقد أن هذا يعود إلى تأثير جائحة كورونا التي أدت إلى تعطيل الروتين اليومي، مثل إغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات المدرسية، مما خفض الحاجز النفسي لعدم الحضور وأدى أيضًا إلى انخفاض الدافعية للحضور نتيجة صعوبة تكوين الصداقات.

بشكل عام، بالنسبة لكل من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كانت نسبة رفض الحضور 31.7 لكل 1000 طالب. كان هناك 165,669 طالبًا متغيبين لأكثر من 90 يومًا، أي بنسبة 55.4%، وهو ما يمثل أكثر من نصف أولئك الذين يرفضون الالتحاق بالمدرسة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)