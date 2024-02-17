توريشيما: جزيرة غير مأهولة تُدار عن بُعد من طوكيو

في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، تسبب زلزال وقع بالقرب من جزيرة توريشيما غير المأهولة في حدوث موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا في جزر إيزو القريبة، وأدى إلى إصدار تحذيرات في البر الرئيسي الياباني. تعد الجزيرة الصغيرة نصبًا طبيعيًا وأرضًا خصبة لطيور القطرس قصيرة الذيل.

توريشيما هي جزيرة غير مأهولة تقع في جزر إيزو اليابانية، وتبعد حوالي 570 كيلومترًا من وسط طوكيو وحوالي 300 كيلومترًا جنوب هاشيجوجيما. تتميز الجزيرة بأنها بركانية ذات شكل دائري تقريبًا، حيث يبلغ قطرها حوالي 2.5 كيلومتر ومحيطها يبلغ حوالي 6.5 كيلومتر.

أعلى نقطة في جزيرة توريشيما يصل ارتفاعها إلى 394 مترًا فوق سطح البحر، ولكن هذا الارتفاع هو الجزء المرئي فقط من البركان. يمتد البركان غمري تحت سطح البحر إلى ارتفاع يصل إلى 3000 متر، مما يجعله واحدًا من البراكين البحرية البارزة في المنطقة.

توريشيما تشتهر بمناظرها الطبيعية البركانية الخلابة وتوفر موطنًا للعديد من الطيور البحرية والحياة البرية البحرية. تعتبر جزيرة محمية طبيعية ومنطقة محمية للحياة البرية، وتجذب العديد من الزوار والعلماء الذين يهتمون بدراسة البيئة الطبيعية والبركانية في المنطقة.

مجموعة جزر موكوجيما تقع ضمن جزر أوغاساوارا على بُعد حوالي 370 كيلومترًا جنوبًا من توريشيما. من الناحية التاريخية، كانت توريشيما تُعتبر جزءًا من جزر أوغاساوارا، وكانت في وقت مضى تُجمَع مع هاشيجوجيما. ولكن في الوقت الحالي، فإنها ليست تابعة لأي بلدة أو قرية وتخضع مباشرة لسلطة حكومة طوكيو العاصمة. تم تصنيف الجزيرة بأكملها كنصب طبيعي.



صورة لتوريشيما التقطتها حرس السواحل الياباني في أغسطس/آب 2020.

النشاط البركاني الرئيسي

1871 تفاصيل غير معروفة 1902 حدثت ثورة بركانية رئيسية في بداية شهر أغسطس/آب وتستمر حتى نهاية الشهر، مما أدي إلى تكوين حفرة كبيرة في وسط الجزيرة ووفاة جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 125 شخصًا. كما حدثت ثورات أيضًا على شاطئ الجزيرة الشمالي الغربي وفي المحيط إلى الجنوب الشرقي. 1939 في 18 أغسطس/آب، تحدث ثورة بركانية في الطرف الجنوبي الشرقي للحفرة الكبيرة التي تم تشكيلها في عام 1902. أستمر نمو مخروط الرماد وتدفق الحمم حتى نهاية ديسمبر. تم سحب جميع السكان وموظفي محطة الأرصاد البحرية. 1959–65 نشاط زلزالي متقطع 2002 في 8 أغسطس/آب، رصد عمودٌ ضخم نسبيًا من الدخان الأبيض من قارب صيد ترفيهي يبحر في المنطقة المجاورة. في الصباح الباكر من 10 أغسطس/ آب، أكد قارب صيد ترفيهي آخر ثوران متكرر لأعمدة من النار تنبثق من قمة الجبل.

توريشيما معروفة أيضًا بأنها موقع لتكاثر طائر البحر ”الألباتروس الذيل القصير“. يعود الاسم الياباني ”آهودوري“ أو ”الطائر الغبي“ إلى حركته البطيئة على اليابسة التي جعلته سهل الصيد. خلال عصر ميجي (1868-1912)، حدث استيطان جماعي للجزيرة للاستفادة من ريش الطائر الرائعة ولحمه، ويُعتقد أن ما لا يقل عن 5 ملايين طائر قطرس قصير الذيل تم قتلهم قبل ثوران بركاني في عام 1902 الذي أدى إلى وفاة جميع سكان الجزيرة الـ 125.

بعد ذلك، شهدت الجزيرة بعض عمليات الاستيطان لصيد طيور القطرس قصيرة الذيل وتعدين الشعاب المرجانية، لكنها لم تكن لها سكان دائمون منذ وقوع ثوران آخر في عام 1939. خلال الحرب العالمية الثانية، تم إنشاء قاعدة رادار بحرية على الجزيرة، وبعد الحرب تم تأسيس محطة رصد جوي، لكن تم سحب جميع الموظفين في عام 1965 بسبب العديد من الزلازل المتعلقة بالنشاط البركاني، مما ترك الجزيرة غير مأهولة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)