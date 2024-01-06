«هوكايدو»... المحافظة الأكثر جاذبية للعام الخامس عشر على التوالي في اليابان

احتفظت هوكايدو بتصنيفها كأكثر المحافظات جاذبية في اليابان في إصدار 2023 من استطلاع المعالم المحلية، في حين هبطت محافظة إيباراكي إلى المرتبة الأخيرة.

استمرت هوكايدو في تصدر قائمة المحافظة الأكثر جاذبية في اليابان وفقًا لاستطلاع العلامات التجارية المحلية لعام 2023، وهي المرتبة التي تحافظ عليها منذ انطلاق المسح في عام 2009. تصدرت هوكايدو الترتيب في الفئات المتعلقة بالسياحة والمنتجات الغذائية الإقليمية. ورغم ذلك، فقد شهد التصنيف تغييرات طفيفة في المراكز العشر الأولى، حيث استمرت كيوتو في المرتبة الثانية للعام الخامس عشر على التوالي، في حين صعدت فوكوؤوكا لتحتل المرتبة السادسة متجاوزةً كاناغاوا، وتراجعت ناغاساكي مركزًا واحدًا إلى المرتبة العاشرة.

أكثر 10 محافظات جاذبية في اليابان في 2023

ترتيب عام 2023 (2022) المحافظة درجة الجاذبية في عام 2023 (2022) 1 (1) هوكايدو 72.4 (73.3) 2 (2) كيوتو 56.6 (57.3) 3 (3) أوكيناوا 52.7 (53.6) 4 (4) طوكيو 49.0 (49.3) 5 (5) أوساكا 43.3 (43.2) 6 (7) فوكوؤكا 40.4 (40.8) 7 (6) كاناغاوا 39.4 (41.6) 8 (8) نارا 37.2 (36.9) 9 (10) إيشيكاوا 33.4 (33.1) 10 (9) ناغاساكي 32.3 (35.8)

تم إعداد بواسطة Nippon.com،استنادًا إلى بياناتاستطلاع العلامات التجارية لعام 2023.

احتلت إيباراكي المرتبة الأخيرة في التصنيف بعد تراجعها، وتجاوزت محافظة ساغا، لتقبع في المركز الأخير بين جميع المحافظات الـ 47، وهذه المرة الثانية عشرة التي تحتل فيها هذا المركز. يعتبر من المفاجآت أن ترتيب إيباراكي تراجع بالرغم من أنها تضم الحديقة الشهيرة كايراكوئين وحديقة هيتاشي. أما توكوشيما وياماغوتشي فاحتلتا المرتبة الثانية والأربعين، في حين استمرت غونما وسايتاما في المراكز 44 و 45 على التوالي.

المحافظات الست التي تقبع في أسفل الترتيب

ترتيب عام 2023 (2022) المحافظة درجة الجاذبية في عام 2023 (2022) 42 (41) توكوشيما 16.6 (17.4) 42 (43) ياماغوتشي 16.6 (15.4) 44 (44) غونما 16.3 (15.1) 45 (45) سايتما 15.8 (14.3) 46 (47) ساغا 13.8 (13.2) 47 (46) إيباراكي 13.7 (13.5)

تم إعداد بواسطة Nippon.com،استنادًا إلى بيانات استطلاع العلامات التجارية لعام 2023.

قائمة أكثر البلديات جاذبيةً شهدت استمرار سابورو في المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي. احتلت هاكوداتي المركز الثالث وأوتارو المركز الثامن، مما يعني وجود ثلاث مدن من هوكايدو في العشرة الأوائل.

أكثر البلديات جاذبية لعام 2023

ترتيب 2023 (2022) المحافظة درجة الجاذبية في عام 2023 (2022) 1 (1) سابورو 59.4 (63.9) 2 (2) كيوتو 57.8 (59.5) 3 (3) هاكوداتي 56.6 (58.7) 4 (8) كانازاوا 53.1 (50.9) 5 (7) كاماكورا 52.0 (52.1) 6 (6) كوبا 51.8 (55.7) 7 (4) يوكوهاما 50.7 (56.1) 8 (4) أوتارو 50.6 (55.8) 9 (9) ناها 46.4 (49.8) 10 (12) كارويزاوا 46.1 (48.8)

تم إعداد بواسطة Nippon.com،استنادًا إلى بيانات استطلاع العلامات التجارية لعام 2023.. المدن المظللة باللون الأصفر تسلط الضوء على شعبية هوكايدو.

يتم إجراء مسح العلامة التجارية المحلية كل عام منذ عام 2006. وهو يدقق ويحدد ردود 35000 شخص على الأسئلة المتعلقة بـ 1000 بلدية في جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47، ويقيس مدى وعيهم بالأماكن، ودوافعهم لزيارتها، ورغبتهم في الإقامة هناك، وتقييمهم للموارد الإقليمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)