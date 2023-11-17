شيخوخة المجتمع الياباني وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

مع استمرار شيخوخة سكان اليابان، ارتفع إجمالي الإنفاق على التمريض والرعاية الوقائية لكبار السن بنسبة 1.5% ليصل إلى 11.2 تريليون ين في السنة المالية 2022.

وفقًا للإحصاءات المتعلقة بنفقات مزايا الرعاية طويلة الأجل للعام المالي 2022 الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، زادت تكلفة خدمات الرعاية التمريضية لأولئك المعتمدين على أنهم بحاجة إلى رعاية بمقدار 158.6 مليار ين على أساس سنوي، ليصل 10.9 تريليون ين، في حين ارتفعت الرعاية الوقائية التي يتلقاها بشكل رئيسي الأفراد المعتمدون لحالات أقل خطورة بمقدار 3.4 مليار ين، لتصل إلى 283.1 مليار ين - بإجمالي إنفاق (بما في ذلك مزايا تأمين الرعاية التمريضية والنفقات النثرية) يبلغ حوالي 11.2 تريليون ين. وبزيادة سنوية قدرها 162.1 مليار ين.

بلغ متوسط التكلفة لكل متلقي رعاية (حتى أبريل/ نيسان 2021) 203100 ين للرعاية التمريضية و27900 ين للرعاية الوقائية، بزيادة قدرها 3500 ين و100 ين على التوالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

تم إجراء المسح الذي أجرته الوزارة منذ العام المالي 2001، وهو العام التالي لإدخال نظام تأمين الرعاية التمريضية. وبين ذلك الحين وعام 2022، تضخم إجمالي النفقات السنوية على الرعاية التمريضية بمقدار 2.6 ضعفًا.

حسب المحافظة، كان أعلى متوسط إنفاق 223.700 ين في توتوري، يليه 216.100 ين في أوكيناوا و216.100 ين في إيشيكاوا. في السنة المالية 2022، ارتفع إجمالي عدد المستفيدين المعتمدين من الرعاية التمريضية على أساس سنوي بمقدار 123,000 أو 2.2%، إلى 5.591.600، في حين زاد إجمالي عدد المستفيدين من الرعاية الوقائية بمقدار 40.400 أو 3.5%، إلى 1.184.700.

بلغ عدد المستفيدين المعتمدين من الرعاية التمريضية أو الدعم حتى أبريل/ نيسان 2023 7.2 مليون نسمة، بزيادة قدرها 60.000 نسمة عن نفس الشهر من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد الذين يتلقون خدمات الرعاية التمريضية 5.5 مليون نسمة في نفس الشهر، بزيادة قدرها 100 ألف نسمة على أساس سنوي. ويفوق عدد النساء عدد الرجال بكثير حيث يبلغ 3.8 مليون نسمة مقارنة بـ 1.7 مليون نسمة.

وكان نوع الخدمات التي حظيت بأكبر عدد من المستخدمين هو دعم الرعاية المنزلية (3.9 مليون نسمة)، وتأجير معدات الرعاية الاجتماعية (2.8 مليون نسمة)، والرعاية النهارية للمرضى الخارجيين (1.6 مليون نسمة)، والزيارات المنزلية (1.6 مليون نسمة).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)