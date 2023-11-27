الحصول على المساعدة في حالات الطوارئ باستخدام الهاتف مجانًا في اليابان

إن إجراء مكالمات الطوارئ في اليابان يكون دائمًا مجانيًا، حتى من الهواتف العامة، ومن الممكن طلب الرقم من هاتف ذكي مقفل.

يمكن الوصول إلى خدمات الطوارئ في اليابان على الرقم 110 للشرطة و119 للإطفاء والإسعاف. المكالمات مجانية، حتى من الهواتف العمومية. من الممكن أيضًا إجراء مكالمات من الهواتف الذكية أثناء وجودك على شاشة القفل من خلال النقر على ”الطوارئ“ (مكتوبة كـ 緊急 باللغة اليابانية)، لذلك إذا لزم الأمر، يمكن للمرء الاتصال باستخدام الهاتف الذكي الخاص بشخص آخر.

أجرت خدمة دعم رعاية الأطفال Baby Job دراسة استقصائية على الصعيد الوطني شملت 441 من الآباء الذين يقومون حاليا بتربية الأطفال، وكشفت أن 86.6% منهم يعرفون أنه من الممكن إجراء مكالمة طوارئ من الهاتف الذكي دون فتحه.

يمكن أيضًا إجراء مكالمة طوارئ إلى 119 أو 110 باستخدام هاتف عمومي عن طريق الضغط على الزر الأحمر بجوار لوحة الاتصال أولاً، حتى بدون إدخال العملات المعدنية أو بطاقة الهاتف (أو ببساطة اطلب رقم الطوارئ للهواتف الأحدث بدون هذا الزر). وبلغت نسبة الآباء غير المدركين لذلك 28.6%، وحسب الفئة العمرية ارتفعت هذه النسبة إلى 38.3% بين من هم في العشرينات من عمرهم. لقد نشأ هذا الجيل وهو يستخدم الهواتف المحمولة منذ صغره ولم يكن لديه سوى فرص قليلة جدًا لاستخدام الهواتف العامة.

أدى انتشار استخدام الهواتف الذكية إلى انخفاض عدد الهواتف العامة بشكل كبير، ولكن اعتبارًا من نهاية مارس/ آذار 2022، لا يزال هناك 108000 جهاز مثبت في جميع أنحاء اليابان. وتعتبر هذه الهواتف وسيلة اتصال فعالة في أوقات الكوارث وحالات الطوارئ الأخرى، على عكس الهواتف الشخصية، فحتى لو كانت الخطوط مشغولة فلا توجد حدود لاستخدامها، ويتم تحديد أولوياتها في الاستخدام. كما أنها تعمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي. يُنصح المقيمون في اليابان بمعرفة موقع أقرب هاتف عمومي لديهم وكيفية استخدامه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)