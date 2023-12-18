تعرف على السبب وراء مشاكل البشرة المختلفة التي تعاني منها النساء في اليابان

تعرف على السبب وراء مشاكل البشرة المختلفة التي تعاني منها النساء في اليابانلايف ستايل
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أجرت شركة DHC، المعنية بتصنيع منتجات العناية بالبشرة، استطلاعاً بين 1000 امرأة في فئة العمر من العشرينات إلى الخمسينات حول مشاكل بشرتهن. وكشفت الدراسة أنَّ فقط 17.6% من المشاركات كنَّ يشعرن بالثقة تجاه حالة بشرتهن، في حين شكَّلت النسبة الباقية (أكثر من 80%) مجموعة تعاني من عدم الثقة في حالة بشرتها.
بعد استفتاء النساء حول مشاكل بشرتهن، تبيّن أن المشكلات الرئيسية للنساء في العشرينات هي ”المسام“ بنسبة 54.4%، ”حب الشباب والبثور“ بنسبة 50.8%، و”الخشونة“ بنسبة 50.8%. أما للنساء في الثلاثينات، فكانت المشكلات الرئيسية ”المسام“ بنسبة 58.4%، ”البقع“ بنسبة 54.8%، و”الجفاف“ بنسبة 45.6%. أما بالنسبة للأربعينيات والخمسينيات، فكانت ”البقع“ هي المشكلة الأبرز بنسبة 70% و74.4% على التوالي. وتوضح النتائج الفروق الواضحة في القضايا التي تؤرق كل فئة عمرية.
أفاد الاستطلاع أيضًا بأن 63% من النساء يرون أن ”بيئة العمل“ تسببت في مشاكل بشرتهن. ومن بين هذه الأسباب، كان السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 54.0% هو ”الضغط الناتج عن العمل والعلاقات الشخصية“.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)