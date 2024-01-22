عام الحلوى في اليابان: الاحتفال بالذكرى 100 لتأسيس شركات حلوى يابانية شهيرة!

شركة صناعة الوجبات الخفيفة”بوربون“ هي واحدة من أكثر من 2000 شركة يابانية على وشك الاحتفال بالمئوية في عام 2024.

وفقًا للبيانات التي جمعها تيكوكو داتا بنك، ستحتفل 2019 شركة يابانية بذكرى مرور 100 عامًا على تأسيسها في عام 2024. ومن بين الشركات الرئيسية التي ستحتفل بذلك (بوربون، شركة دايكن للصناعات المحدودة، تاكارا تومي).

لم يمر وقت طويل منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث ما زال الكساد يلوح في الأفق بعدما ضرب زلزال كانتو الكبير في 1 سبتمبر 1923، لذا كانت طوكيو ومنطقتها المحيطة تحاولان أيضًا التعافي من تلك الكارثة قبل قرن من الزمن. في ذلك الوقت، هذه الشركات التي تأسست في عام 1924 واستمرت في العمل على مر العقود تشكل شهادة حية على متانة وصمود الاقتصاد الياباني في وجه التحديات الكبيرة. يعكس استمرار نجاحها على مر الزمن قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التميز في مجالات متنوعة. من خلال خدمة احتياجات المجتمع على مدى مئة عام، أثبتت هذه الشركات الطويلة العمر أنها ليست مجرد مؤسسات اقتصادية، بل شركاء موثوقين يسهمون في بناء وتطوير المجتمع المحلي والوطني. تاريخها الطويل يمثل جزءًا من تراث وتاريخ اليابان الحديث، وتظل تلك الشركات رموزًا للصمود والتفوق في وجه التحديات المتغيرة.

الشركات اليابانية الرئيسية التي تحتفل بالذكرى المئوية في عام 2024

شركة دايكن للصناعات المحدودة (أوساكا) لديها الحصة العالمية الأولى في مجال مكيفات الهواء ووحدات التكييف. بوربون (كاشيوازاكي، محافظة نييغاتا) تنتج بسكويت الوفر الشهير”لوموند“ وبسكويت الشكولاتة” ألفروت“ تاكارا تومي (كاتشوشيكا، طوكيو) تقوم بإنتاج الألعاب التي تفتن الأطفال، مثل” ليكا-تشان“ و”توميكا“ نيشين سيسكو (أوساكا) لديها شهرة كبيرة في صناعة بسكويت جوز الهند وكوكيز السابلي.

تم إعداد البيانات بواسطه Nippon.com،بناءً على بيانات تيكوكو داتا بنك.

إحدى الشركات التي تحتفل بذكرى أكبر هي كاستيلا هونكي فوكوسايا في ناغازاكي. تأسست في عام 1624 وتعتبر منتجة الكاستيلا الأصلية، وستحتفل بعيد ميلادها الـ 400 في عام 2024. طوال تاريخها، كانت الأجيال الستة عشرة الآن تخبز كيك الإسفنج يدويًا، دون استخدام مضرب، من أجل الحفاظ على الطعم التقليدي.

على الجانب الآخر سيحتفل متجر الملابس الفاخرة والعصرية ”أربان ريسيرتش“، الذي بدأ كمتجر للجينز على الطراز العصري في أوساكا، بذكرى مرور خمسين عامًا.

الشركات اليابانية الرئيسية التي تحتفل بذكرى تأسيسها في عام 2024

400 عام: شركة كاستيلا هونكي فوكوسايا (ناغازاكي) شركة تجارية ذات تاريخ طويل حافظت على طريقة إنتاجها التقليدي. 300 عام: شركة إسيجين هونشا (ميتو،محافظة إيباراكي) تعمل على إدارة حفلات الزفاف والفنادق 200 عام: ياماتويا (كوماغايا، محافظة سيتاما) تقدم خدمات بناء الديكور الداخلي وتوريد الأخشاب بالجملة ومواد البناء. 50عامًا: أوربان ريسيرش (نيشي وارد، أوساكا) تدير متاجر الملابس المتخصصة أوربان ريسيرش. 50عام: شركة ألفاك تأمين الحياة (شينجوكو، طوكيو) تقدم تأمينًا لمرضى السرطان، وتأمينًا طبيًا، وتأمينًا لحماية الدخل.

تم إعداد البيانات بواسطه Nippon.com،بناءً على بيانات تيكوكو داتا بنك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © Nippon.com)