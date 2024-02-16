تعرف على أجمل حديقة في اليابان

حازت حديقة متحف أداتشي للفن، التي تقع في محافظة شيماني، على لقب أفضل حديقة في اليابان للعام الحادي والعشرين على التوالي، وذلك بفضل تقدير مجلة أمريكية بارزة متخصصة في الحدائق اليابانية. هذا التكريم يُبرز الاعتراف الدولي بجمال وصيانة الحديقة، التي تشتهر بتنسيقها المتقن والحفاظ على تقاليد الحدائق اليابانية.

كل عام، تقوم مجلة ”سوكيا ليفينغ“، ومقرها الولايات المتحدة، بدعوة خبراء من شتى أنحاء العالم لاختيار أفضل 50 حديقة يابانية من بين تقريبًا 1000 حديقة مرشحة، وذلك يشمل حدائق النُزُل التقليدية والمساكن الخاصة في اليابان. هذا المشروع يهدف إلى تقييم الحدائق اليابانية على أساس جمالها وجودتها فقط، بغض النظر عن حجمها أو مدى شهرتها.

في عام 2023، تُوجت حديقة متحف أداتشي للفن بلقب أفضل حديقة يابانية، محتفظةً بهذا التصنيف للسنة الواحدة والعشرون على التوالي.

تمتد حديقة متحف أداتشي على مساحة تقارب 165000 متر مربع وتتميز بمزيج فريد من العناصر الطبيعية والمصممة بعناية، والتي تشمل أحواض المياه الهادئة، الجسور الخشبية الأنيقة، ومجموعة متنوعة من النباتات والأشجار التي تخلق مشاهد موسمية متغيرة طوال العام. بالإضافة إلى ذلك، تضم الحديقة عدة أنواع من الحدائق، بما في ذلك حديقة ”كاريسانسوي“ الجافة، التي تعد واحدة من أبرز ملامح الحديقة، حيث تقدم تجسيداً للمناظر الطبيعية باستخدام الحجارة والرمل، مما يعكس فلسفة الحدائق الزن.

الجدير بالذكر أن الحديقة لا تُعرف فقط بجمالها الطبيعي ولكن أيضًا بالفن الذي تعرضه داخل المتحف، مما يوفر تجربة ثقافية وجمالية متكاملة لزوارها. إدارة الحديقة تعتبر صيانتها فنًا يُمارس بشكل يومي، مع التركيز على التفاصيل الدقيقة والعمل الجماعي، للحفاظ على هذه التحفة الفنية الحية في أفضل حالاتها.

عندما تحدث تاكانوري أداتشي، مدير متحف أداتشي للفن، عن فوزهم بالمركز الأول للعام الحادي والعشرين على التوالي، عبر عن فلسفته قائلاً: ”الحديقة هي كائن حي حساس. هي أيضًا دليل قاطع على أنه إذا لم يُعتنَ بها بشكل صحيح، ستبدأ في إظهار علامات التدهور التي لا يمكن عكسها. الصيانة ’الرائعة‘ التي نالت إعجاب الجميع لا تعتمد على أي تقنيات خاصة أو عمليات عمل معقدة. بل هي نتيجة التزام يومي مستمر بالعمل اليدوي، والتعاون كفريق واحد“.



جبل كيكاكو يشكل الخلفية لحديقة ”كاريسانسوي“ (الحديقة الجافة) في متحف أداتشي للفن، حيث يسقط شلال كيكاكو الذي تم إنشاؤه بشكل اصطناعي على ارتفاع 15 مترًا، ممثلًا المشهد الذي يظهر في عمل يوكوياما تايكان ”شلال في ناتشي“. (© متحف أداتشي للفن. يُمنع استنساخ/نسخ الصورة).

حديقة كاتسورا ريكيو في وكالة البيت الإمبراطوري في كيوتو حلت مرة أخرى في المركز الثاني، للسنة الواحدة والعشرون على التوالي. تضمنت حدائق أخرى في المراتب العليا مثل ياماموتو تي، الذي كان سكنًا خاصًا سابقًا في منطقة كاتشوشيكا في طوكيو، ومينامي كان، ريوكان في ماتسوي، محافظة شيماني.

أفضل 10 حدائق يابانية في عام 2023

الاسم / المكان 1 متحف أداتشي للفن / ياسوغي، محافظة شيماني 2 قصر الإمبراطورية كاتسورا ريكيو / كيوتو 3 ياماموتو تي / كاتشوشيكا، طوكيو 4 مينامي-كان / ماتسوي، محافظة شيماني 5 سيكيتي / هاتسوكايتشي، محافظة هيروشيما 6 فندق ماتسودايا / ياماغوتشي، محافظة ياماغوتشي 7 متحف غيوكودو للفن / أومي، طوكيو 8 حدائق نينومارو، قلعة نيجو / كيوتو 9 يوكوكان / فوكوي، محافظة فوكوي 10 سانكين / ميهارا، محافظة هيروشيما

تم اختيارها من قبل المجلة الأمريكية ”سوكيا ليفينغ“ (مجلة فن الحدائق اليابانية)



داخل حديقة قصر الإمبراطورية كاتسورا ريكيو في كيوتو. (© بيكستا)



ياماموتو تي في حي شيباماتا في كاتشوشيكا، طوكيو. (© بيكستا)



حديقة ”كاريسانسوي“ (الحديقة الجافة) في متحف غيوكودو للفن في أومي، طوكيو (© بيكستا)



حدائق نينومارو في قلعة نيجو في كيوتو. (© بيكستا)



حديقة يوكوكان في فوكوي، محافظة فوكوي.(© بيكستا)



حديقة سانكين-إن في ميهارا، هيروشيما. (© بيكستا)

النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.صورة العنوان (© متحف أداتشي للفن. يُمنع استنساخ/نسخ الصورة)