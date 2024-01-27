اليابان: ثاني أضخم ميزانية في تاريخ اليابان

على الرغم من الانخفاض الطفيف مقارنة بالعام المالي 2023، فإن ميزانية اليابان المالية للعام 2024 تتجاوز 110 تريليون ين ياباني للعام الثاني على التوالي.

وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية بقيمة 112.1 تريليون ين للعام المالي 2024 في 22 ديسمبر / كانون الأول 2023، بزيادة بنسبة 6.3% عن الميزانية الأولية للعام السابق. وهذه هي المرة الأولى خلال الـ 12 عامًا الأخيرة التي يتم فيها تخفيض الميزانية، حيث تم تحقيق ذلك بشكل رئيسي من خلال التقليل من أموال الاحتياطي المالي. وقد شهدت هذه الأموال انخفاضًا قدره 2.3 تريليون ين تحت الميزانية الأولية لعام 2023. يُشار إلى أن هذا العام يمثل الثاني على التوالي الذي يتم فيه تقليص الميزانية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للميزانية 110 تريليون ين.

تم زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي، الذي يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات، بنسبة 2.3% ليصل إلى 37.7 تريليون ين، وهي زيادة تعتبر قياسية ناتجة عن زيادة السكان المتقدمين في العمر والتدابير للتصدي لانخفاض معدل الولادات. كما ارتفعت خدمة الدين الوطني، من خلال سداد الفائدة على السندات الحكومية الصادرة سابقًا، بنسبة 7.0% لتصل إلى 27.0 تريليون ين، ما يمثل حوالي ربع إجمالي النفقات. ازداد الإنفاق الدفاعي بنسبة 16.6% ليصل إلى 7.9 تريليون ين، وذلك استجابةً لتزايد خطورة البيئة الأمنية.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات مستوى قياسيًا بقيمة 69.6 تريليون ين. وبالرغم من التوقعات بزيادة في الإيرادات من ضريبة الاستهلاك وضريبة الشركات، يتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية الإجمالية بنسبة 0.2% فقط بسبب تقديم إجراء تخفيض ضريبي ثابت لإعادة الأموال إلى الجمهور. وسيشهد إجمالي الديون الحكومية الجديدة الصادرة انخفاضًا بنسبة 1.9% إلى 34.9 تريليون ين. ترتفع نسبة الاعتماد على السندات في اليابان، وهي نسبة الدين إلى الإيرادات، إلى 31.2٪.

حتى ثمانينيات القرن العشرين، كانت الفجوة بين الإيرادات الضريبية والنفقات صغيرة نسبيًا، حيث لم يتجاوز حجم سندات الحكومة اليابانية الصادرة سنويًا 15 تريليون ين. ولكن مع انهيار اقتصاد الفقاعة والركود الاقتصادي الطويل، تدهور ميزان المدفوعات نتيجة لحزم التحفيز المالي المتكررة وسياسات خفض الضرائب. ومنذ ذلك الحين، يتزايد المبلغ المستحق للسندات الحكومية المصدرة سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.1 كوادريليون ين بحلول نهاية العام المالي 2024.

ظلت أسعار الفائدة منخفضة في السابق بسبب شراء بنك اليابان لكميات كبيرة من سندات الحكومة اليابانية. ومع ذلك، اعتبارًا من ديسمبر 2022، بدأ البنك تدريجيًا سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بالعائدات طويلة الأجل، ويبدو أنه يستعد لإلغاء أسعار الفائدة السلبية. ونظرًا لعبء أقساط الفائدة التي تراكمت على مر السنين، قد تجد اليابان نفسها في مستنقع الديون.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)