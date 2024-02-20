المهاجرون اليابانيون.. أين يذهبون؟ الكشف عن أرقامًا مهمة عن «الطيور المهاجرة» بالخارج

تظهر البيانات أن عدد اليابانيين الذين يعيشون في الخارج انخفض مرة أخرى في عام 2023، على الرغم من تخفيف قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا. واستمرت مدينة لوس أنغلوس في استضافة أكبر عدد من السكان اليابانيين في الخارج.

شهد سفر المواطنين اليابانيين إلى الخارج انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كورونا، وهذا يعكس استعادة الحركة الدولية وتخفيف القيود على السفر. على الجانب الآخر، يستمر العدد الإجمالي لليابانيين المقيمين في الخارج في الانخفاض، حيث أظهرت التقديرات حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أن العدد انخفض بمقدار 14950 شخصًا (1.1٪) على أساس سنوي، وهذا يمثل العام الرابع على التوالي من الانخفاض.

من حيث البلد، يتواجد 32.1% من اليابانيين الذين يعيشون في الخارج في الولايات المتحدة، ويقيم 7.9% في الصين. يشكل هذان البلدان معًا نحو 40% من إجمالي اليابانيين المقيمين في الخارج. يمكن أن تعكس هذه الاتجاهات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم، والتي قد تؤثر على قرارات الهجرة والسفر لليابانيين.

تشير الإحصائيات الخاصة بالمواطنين اليابانيين الذين يعيشون في الخارج إلى تغييرات في عددهم خلال الفترة الماضية. بحسب مسح إحصائي قامت به وزارة الخارجية، كان إجمالي عدد المواطنين اليابانيين المقيمين في الخارج هو 1,293,565 شخصًا، وهذا يشمل الأشخاص الذين قدموا إخطارات إقامة للمكاتب الدبلوماسية اليابانية في الخارج.

وفي الفترة الزمنية المحددة، انخفض عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج بنسبة 4.3% عن العام السابق، ليصل إلى 718,838 شخصًا. وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد المقيمين الدائمين بنسبة 3.2% ليصل إلى 574,727 شخصًا.

من حيث المناطق، شهدت آسيا وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية انخفاضات في عدد المقيمين اليابانيين، في حين ارتفع الإجمالي في أفريقيا، أوقيانوسيا، الشرق الأوسط، وأمريكا الوسطى. يلاحظ أن عدد المقيمين اليابانيين في الخارج كان يزداد حتى عام 2019، ولكنه بدأ في الانخفاض اعتبارًا من عام 2020 بسبب تفاقم وباء كورونا.

تبين من الإحصائيات أن مدينة لوس أنغلوس الكبرى في عام 2023 كانت تحتضن أكبر عدد من اليابانيين الذين يعيشون هناك، حيث بلغ عددهم 64457 شخصًا، مما يمثل 5.0% من إجمالي عدد السكان في تلك المنطقة. تلتها مدينة بانكوك بعدد 5140 شخصًا (4.0%)، ومنطقة نيويورك الكبرى بـ 37414 شخصًا (2.9%)، وشانغهاي بـ 37315 شخصًا (2.9٪)

وفقًا لمسح أجرته وزارة الخارجية حول الشركات اليابانية العاملة في الخارج (حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، فإن لوس أنغلوس تحتضن 1245 شركة خاضعة لسلطة القنصلية العامة لليابان. بينما في بانكوك هناك 5856 شركة تابعة لسفارة اليابان في تايلاند، وفي منطقة نيويورك الكبرى يوجد 658 شركة مسجلة في القنصلية العامة لليابان، وشنغهاي يوجد فيها 22729 شركة مسجلة في القنصلية العامة لليابان. يشير هذا إلى أن العديد من المواطنين اليابانيين يعملون لدى شركات يابانية في هذه المناطق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ساحل سانتا مونيكا، بالقرب من لوس أنغلوس © بيكستا)