إنفاق السياح الأجانب في اليابان يقفز لمستوى قياسي في 2023

في حين أن عدد الزوار الدوليين إلى اليابان في عام 2023 كان عند 80% فقط من المستوى في عام 2019، قبل جائحة كورونا، ارتفع إجمالي إنفاق الزوار إلى أكثر من 5 تريليون ين للمرة الأولى.

تُظهر الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة السياحة اليابانية أن إنفاق الزوار الدوليين لليابان في عام 2023 قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.3 تريليون ين، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 4.8 تريليون ين الذي سُجل في عام 2019 قبل جائحة كورونا. يُعزى هذا الارتفاع إلى انتعاش الطلب على السياحة إلى اليابان منذ مايو/أيار ورفع القيود عن السفر بسبب التدابير الوقائية لمكافحة الجائحة. تأثر الإنفاق بفضل ضعف قيمة الين وارتفاع الأسعار، وكان نصيب الفرد من الإنفاق بين المسافرين الأجانب إلى اليابان 212000 ين، بينما كانت تلك النسبة 159000 ين في عام 2019. هذه الأرقام تعكس التعافي القوي في صناعة السياحة اليابانية وزيادة الإقبال على الوجهات اليابانية من قبل الزوار الدوليين.

تتصدر فئة السكن قائمة الإنفاق في اليابان في عام 2023 بإجمالي يزيد عن 1.8 تريليون ين، تليها فئة التسوق بنحو 1.4 تريليون ين، وفئة الأطعمة والمشروبات بنحو 1.2 تريليون ين. شهد عام 2023 زيادة في حصة الإنفاق على السكن، حيث بلغت 34.6% من إجمالي الإنفاق، مقارنة بـ 29.4% في عام 2019. وفي المقابل، انخفضت حصة التسوق إلى 26.4% من إجمالي الإنفاق، مقارنة بـ 34.7% في عام 2019. يشير هذا التحول في الأنماط الاستهلاكية إلى أن السفر يركز أكثر على التجارب الثقافية بدلاً من التسوق.

وكانت الدول أو المناطق التي أنفق زوارها أكبر قدر ممكن في اليابان هي تايوان، حيث شكلت 14.7% من إجمالي الإنفاق، تليها الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) بنسبة 14.4%، كوريا الجنوبية بنسبة 14.1%، الولايات المتحدة بنسبة 11.5%، تايوان بنسبة 14.1%، هونغ كونغ 9.1%. ومن المرجح أن ينتعش إنفاق الزوار بشكل أقوى إذا كانت هناك عودة إلى أعداد الزوار الصينيين قبل الوباء، الذين شكلوا ثلث إجمالي الإنفاق بين الزوار الأجانب في عام 2019.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من ©بيكستا)