زيادة غير مسبوقة في هجمات الدببة في اليابان

في الفترة من أبريل/ نيسان إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تسجيل 193 هجومًا للدببة في اليابان، وقد أدى ذلك إلى مقتل 6 أشخاص. هذه الأحداث تعكس تحديات متزايدة في إدارة التفاعلات بين البشر والحياة البرية، وتشير إلى أهمية اتخاذ التدابير الوقائية والتوعية لتقليل مثل هذه الحوادث وحماية سلامة السكان والحياة البرية.

يظهر التقرير الصادر عن وزارة البيئة في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك زيادة ملحوظة في مشاهدة الدببة السوداء الآسيوية في اليابان خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول في عام 2023. وكان العدد الإجمالي للمشاهدات خلال هذه الفترة هو 19192، وهو أعلى من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2020 بواقع 18000 مشاهدة.

وفقًا للتقرير، تشير البيانات إلى أن الفترة من أبريل/ نيسان إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول هي الوقت الذي ترتفع فيه مشاهدات الدببة إلى أقصى مستوى، ثم تنخفض تدريجيا حتى أكتوبر/ تشرين الأول. وعادةً ما يبدأ العدد في الارتفاع مرة أخرى في السنوات اللاحقة. ومع ذلك، في عام 2023، تمت مشاهدة زيادة في الفترة المبكرة من سبتمبر/ أيلول وتم الإبلاغ عن قرابة 6000 حالة في شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده.

توضح الإحصائيات أن منطقة توهوكو سجلت ما يقرب من 60% من إجمالي المشاهدات للدببة السوداء الآسيوية، وهي حوالي 11163 مرة. وفي هذه المنطقة، كانت محافظتي إيواتي وأكيتا هما المساهمتان الرئيسيتان بنسبة 40%، حيث بلغت المشاهدات في إيواتي حوالي 5158 مرة، وفي أكيتا حوالي 3000 مرة.

ومن الملاحظ أن عدد المشاهدات زاد في محافظات إيواتي، أكيتا، ميياغي، وياماغاتا منذ شهر أغسطس/ آب. وترجح وزارة البيئة أن هذا الزيادة قد تكون ناتجة عن تأثير محاصيل الزان الرديئة التي تعتمد عليها الدببة السوداء الآسيوية خلال فصل الخريف.

تظهر الإحصائيات أنه من أبريل/نيسان 2023 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وقع 193 هجومًا من قبل الدببة، مما أسفر عن إصابة 212 شخصًا، بما في ذلك 6 حالات وفاة. يُعتبر هذا الرقم هو أكبر عدد من الهجمات منذ بداية جمع الأرقام الشهرية لوزارة البيئة في عام 2006.

في السنوات الأخيرة، كان هناك أيضًا أكثر من 100 هجوم في عامي 2019 و2020، وكان شهر أكتوبر/تشرين الأول هو الوقت الذي شهد فيه تسارعًا في حدوث الهجمات. هذه الزيادة في عدد الهجمات تشير إلى أهمية دراسة وتقييم الأسباب المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية السكان.

تظهر البيانات أن منطقة توهوكو كانت بارزة بـ 138 هجومًا، وهو أكثر من ضعف الحالات التي كانت تبلغ 58 حالة في عام 2017، وهو أعلى عدد من الهجمات خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.

ومن اللافت أن أكثر من 80% من الهجمات وقعت في الأشهر من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران في الغابات والأراضي الزراعية. ومع ذلك، كان ما يقرب من 40% من الهجمات في شهري سبتمبر وأكتوبر قرب منازل الناس. وهذا كان واضحًا بشكل خاص في محافظة أكيتا، حيث وقع أكثر من 40 هجومًا خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، ليس في الجبال والغابات، ولكن في مناطق الحياة اليومية للناس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)