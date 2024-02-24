تعرف على الأضرار الجسيمة الناجمة عن الفيضانات في اليابان

في عام 2021، تعرضت كيوشو وأجزاء أخرى من غرب اليابان لأسوأ أضرار ناتجة عن الفيضانات. تأثرت المناطق بشدة بالأمطار الغزيرة والفيضانات، مما أسفر عن وفيات، تدمير الممتلكات، وإجلاء السكان. كانت هذه الفيضانات جزءًا من ظروف جوية غير مستقرة أثرت على عدة مناطق في اليابان، مما أدى إلى خسائر كبيرة وتأثيرات سلبية على الحياة اليومية والاقتصاد.

في عام 2021، بلغت الأضرار الإجمالية الناجمة عن الفيضانات في اليابان، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن العواصف وتدفق الحطام، حوالي 360 مليار ين. وكانت المحافظات الأكثر تضررًا هي ساغا بتكلفة تقدر بحوالي 65 مليار ين، وفوكوؤكا بحوالي 52 مليار ين، وهيروشيما بحوالي 42 مليار ين.

وفقًا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، شمل توزيع إجمالي أضرار الفيضانات في عام 2021 ما يقرب من 150 مليار ين (41.1٪) للأضرار التي لحقت بالمنازل والمحاصيل والأصول العامة الأخرى؛ 200 مليار ين (56.3%) عن الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة مثل الأنهار والسواحل والطرق والموانئ؛ و9 مليارات ين (2.6%) عن الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة مثل السكك الحديدية والبنية التحتية للمياه والكهرباء. تضرر حوالي 15000 مبنى وغطى إجمالي المساحة المدمرة حوالي 18000 هكتار..

في يوليو/تموز 2021، شهدت اليابان هطول أمطار غزيرة نتيجة لجبهة موسمية ثابتة، تأثرت بسببها مناطق واسعة في شرق وغرب البلاد. نتج عن هذه الأمطار الغزيرة فيضانات نهرية وانهيارات أرضية. كانت المحافظات الأكثر تضررًا هي شيماني، هيروشيما، وشيزوكا. سُجلت خلال هذه الكارثة الطبيعية 28 حالة وفاة وفقدان شخص واحد، وتدمير 60 منزلاً بشكل كامل، بالإضافة إلى تضرر 100 منزل جزئيًا. بلغت الأضرار الاقتصادية لهذه الحالة حوالي 80 مليار ين.

وفي أغسطس/آب 2021، شهدت اليابان تأثير جبهة بطيئة الحركة قربها، مما أدى إلى زيادة في شدة الأمطار وتكرار ظروف الفيضانات التي شهدتها البلاد في الشهر السابق. تأثرت بشكل سلبي المحافظات الواقعة في جنوب اليابان مثل ساغا، فوكوؤكا، هيروشيما، وغيرها. سُجلت 13 حالة وفاة، وتم تدمير حوالي 50 منزلًا تمامًا، وتضرر نحو 2000 منزل جزئيًا أو بشكل كبير، وارتفعت الأضرار الاقتصادية الإجمالية إلى أكثر من 230 مليار ين.

يعود تاريخ تسجيل الإحصائيات للأضرار الناتجة عن الفيضانات إلى عام 1961، وكانت أعلى كمية مسجلة تبلغ 2.2 تريليون ين في عام 2019، عندما ضرب إعصار هاجيبيس شرق اليابان، مسببًا دمارًا هائلًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية .صورة العنوان : رجل إطفاء يسير على طول شارع في بلدة منكوبة بالفيضانات في 15 أغسطس/ آب 2021 © أ ف ب/ جيجي برس)