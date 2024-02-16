أسعار خيالية... حلم السكن في وسط طوكيو يصبح سراب للكثير من اليابانيين!

زيادة السعر المتوسط للوحدات السكنية في وسط طوكيو ليصل إلى 114.8 مليون ين في عام 2023 يعكس التحديات التي يواجهها السوق العقارية في اليابان. يعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف البناء وزيادة الطلب على العقارات في المناطق الحضرية الرئيسية. هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار قد تمثل تحديًا للعديد من الأشخاص الذين يسعون لشراء منازل في وسط العاصمة، مما يسلط الضوء على تحديات الإسكان التي يواجهها العديد من الأفراد في المدن الكبيرة مثل طوكيو.

ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في وسط طوكيو لتصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث بلغ متوسط سعر الوحدة 114.8 مليون ين في عام 2023، بزيادة قدرها 39.4٪ عن العام السابق. يُشير المعهد الاقتصادي العقاري في طوكيو إلى أن هذا الارتفاع الكبير يجعل من الصعب على الأفراد العاديين شراء وحدة سكنية في هذه المنطقة، إلا إذا كان يملك ثروة كبيرة.

وفي عام 2023، تجاوز متوسط السعر للوحدة السكنية 100 مليون ين للمرة الأولى، وهو مستوى يفوق بكثير المتوسط البالغ 86.7 مليون ين الذي سُجل في عام 1991 بنهاية فترة الفقاعة الاقتصادية. وقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 34.1٪ على أساس سنوي في العام 2023، ليصل إلى 1.73 مليون ين. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الأراضي وتكاليف البناء، بالإضافة إلى الطلب القوي من قبل الطبقة الثرية. وكمثال على هذا التطور، يظهر مجمع ”ميتا غاردن هيلز“ حيث تم بيع وحدة بمساحة 376.50 متر مربع مقابل 4.5 مليار ين.

ارتفع السعر المتوسط للوحدات السكنية الجديدة في منطقة طوكيو الكبرى، التي تشمل محافظات طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا، إلى أعلى مستوى للسنة الثالثة على التوالي، بنسبة زيادة قدرها 28.8٪، ليصل إلى 81.0 مليون ين. شهدت المناطق المحيطة بوسط طوكيو إقبالًا قويًا، نتيجة للأسر المزدوجة الدخل والتي تحصل على رواتب عالية. كما ارتفع أيضًا السعر المتوسط للوحدة في محافظة كاناغاوا بنسبة 12.2٪ إلى 60.7 مليون ين، فيما ارتفع في تشيبا بنسبة 4.0٪ إلى 47.9 مليون ين، وفي غرب طوكيو بنسبة 3.7٪ إلى 54.3 مليون ين.

انخفض عدد الوحدات السكنية المباعة في منطقة طوكيو الكبرى بنسبة 9.1٪ عن العام السابق، ليصل إلى 26886 وحدة، متبقياً دون 30000 وحدة للسنة الثانية على التوالي. وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد الوحدات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ين بمقدار 1,683 عن العام السابق، ليصل إلى 4174 وحدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)