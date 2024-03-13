اليابان... انتخابات محلية بلا منافسة حقيقية

يتزايد عدد المرشحين الذين يتنافسون بلا أي منافس في انتخابات أعضاء مجالس المدن والقرى، ومع استمرار تزايد عدد المجالس غير القادرة على تلبية الحد الأدنى من النصاب القانوني، تجد الحكومات المحلية نفسها على شفا الأزمة.

لأول مرة، قامت الرابطة الوطنية لرؤساء مجالس المدن والقرى في اليابان بتجميع وإعداد تقارير حول عدد المجالس التي شهدت انتخابات بدون منافس خلال الفترة من مايو/ أيار 2019 إلى أبريل/ نيسان 2023. وخلال هذه الفترة، كان هناك 254 بلدة وقرية من بين 926 قد شهدت انتخابات لمرشحين بدون منافس، ما يشكل نسبة 27.4٪ من الإجمالي. وفي 31 حالة، لم يحقق المرشحون من النصاب القانوني اللازم للمنافسة، مما يشير إلى نقص في عدد الأعضاء المؤهلين الراغبين في الترشح للمناصب.

هذا الوضع يبرز تحديات قد تواجه الهيئات الحكومية المحلية في جذب مرشحين للمنافسة على المناصب القيادية، مما قد يؤثر على الديمقراطية المحلية

تُظهر البيانات المجمعة من قِبل الجمعية التي تُجري المسوحات كل أربع سنوات من مايو/ أيار 2011 حتى أبريل/ نيسان 2023 تقييمًا للوضع الانتخابي في اليابان. خلال الفترة من مايو/ أيار 2011 إلى أبريل/ نيسان 2015، جرت الانتخابات بدون منافسة في 191 بلدة وقرية، أي ما يعادل 20.4% من مجموع 934، بينما فشلت 10 بلدات وقرى في استيفاء النصاب القانوني المطلوب. في الفترة اللاحقة، من مايو 2015 حتى أبريل 2019، واجهت 204 بلدات وقرى من أصل 932، أو ما يعادل 21.9%، نفس الوضع بدون منافسة، بينما لم تحقق 15 بلدة النصاب القانوني.

من خلال هذه المراجعة التاريخية، يُلاحظ أن نسبة الانتخابات غير المتنازع عليها قد ارتفعت بمقدار 7 نقاط مئوية من 2011 إلى 2023، بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت ثلاث مرات البلدات والقرى التي لم تستطع تلبية الحد الأدنى من النصاب القانوني. هذا التطور يشير إلى تحديات متزايدة في مشاركة المرشحين والتنافس في الانتخابات المحلية، مما يستلزم تحليلًا دقيقًا للأسباب وراء هذه الظاهرة واستكشاف سبل لتعزيز الديمقراطية المحلية.

كشف استطلاع أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات حول الانتخابات المحلية على مستوى البلاد، أنه من بين 373 بلدة وقرية أجرت انتخابات في عام 2023، لم تشهد 123 بلدة وقرية (33%) أي منافسة، مما أدى إلى ارتفاع المعدل.

وذكرت الجمعية أن ”النقص في أعضاء المجلس المؤهلين أصبح أكثر خطورة. إذا لم يتم إيقافها، فإن الحكومات المحلية ستصل إلى نقطة الأزمة“. ودعت الحكومة إلى خلق بيئة أسهل للناس للترشح للانتخابات، كما عقدت العزم على مواصلة مناقشة رقمنة شؤون المجلس، وإجراءات مكافحة التحرش، وتحسين أجور أعضاء المجلس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: لوحة إعلانات لعرض الملصقات الانتخابية. © بيكستا)