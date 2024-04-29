المحافظة على ذاكرة زلزال شرق اليابان الكبير

بعد مرور 13 عامًا على زلزال شرق اليابان الكبير الذي ضرب اليابان في مارس/ آذار 2011، قد يكون هذا الحدث بعيدًا عن أذهان الكثيرين. ومع ذلك، فمن المهم عدم نسيان الدروس التي تركها لنا هذا الحدث، والاستعداد لأي كوارث مستقبلية قد تحدث. تسبب الزلزال والتسونامي في وفاة الآلاف وتسبب في حدوث أضرار جسيمة للبنى التحتية والمجتمعات في المناطق المتضررة. في حال التفكير في السفر إلى مناطق شمال شرق اليابان في المستقبل، يُنصح بتخصيص وقت لزيارة المرافق التذكارية التي تحافظ على ذكرى هذه الكارثة، مثل متحف زلزال شرق اليابان في مدينة فوكوشيما ومركز زلزال شرق اليابان في محافظة إيواتي، لفهم النطاق الكامل للتأثيرات والتدابير المتخذة للوقاية من مخاطر مشابهة مستقبلًا.

وفقًا لملخص شبكة ذاكرة 3.11، التي تضم مرافق تذكارية لكارثة الزلزال في ثلاث محافظات هي إيواتي، ميياغي، وفوكوشيما، زار 1,562,752 شخصًا متاحف وأطلال الزلازل في عام 2023. وقد شهد هذا العدد ارتفاعًا ملحوظًا للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يعتبر مستوى قياسيًا. بفضل انتهاء جائحة فيروس كورونا، تم افتتاح القاعة التذكارية لزلزال تسونامي شرق اليابان الكبير في مدينة ريكوزينتاكاتا، محافظة إيواتي، والنصب التذكاري ميناميسانريكو 311 في مدينة ميناميسانريكو، محافظة ميياغي، اللذين افتتحا في عام 2022، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الزوار.

تعتبر هذه المرافق مصدر إلهام للزوار، حيث تساهم في تعزيز الوعي العام حول أهمية التحضير للكوارث وتعزيز الصمود في مواجهتها. لذا، إذا كان لديك الفرصة لزيارة شمال شرق اليابان في المستقبل، فمن المستحسن تخصيص بعض الوقت لزيارة هذه المرافق المؤثرة واستكشاف الدروس والتجارب القيمة التي تقدمها.



عدد زوار مرافق الكوارث التذكارية عبر السنوات

في السياق الآخر، لم يتمكن برنامج ”تعلم الكوارث“، الذي يشمل استماع حكايات الرواة (والذي شارك فيه مجموعة تضم 29 مؤسسة محلية)، من تحقيق مستوى الإقبال الذي كان عليه في فترة ما قبل الجائحة. حيث بلغ إجمالي المشاركين 192,157 شخصًا. وعلى الرغم من استعادة بعض النشاط إلى ما قبل الجائحة، إلا أنه لم يصل إلى مستوى الإقبال الذي كان عليه في السنوات الأولى بعد الكارثة (في 2013 و2014). ويتسائل البعض عن صعوبة استمرار الأنشطة دون الدعم المستمر من المدارس والمؤسسات الأخرى، مما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم مالي للمحافظة على استمرارية هذه المبادرات القيمة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة متحف إيواتي التذكاري لزلزال شرق اليابان الكبير، © بيكستا)