الزائرون المسلمون يبحثون عن الطعام الحلال في اليابان

يشعر الكثير من الزوار المسلمين الذين يفكرون في زيارة اليابان بالقلق بشأن إمكانية العثور على طعام حلال خلال رحلتهم. في الواقع، تعتبر اليابان بلدًا حيث يسود استهلاك اللحوم من لحم الخنزير ومشتقاته، والتي تتعارض مع القواعد الغذائية في الإسلام. لكن يمكن للزوار المسلمين العثور على خيارات طعام حلال في بعض المناطق السياحية والمدن الكبيرة في اليابان. يوجد عدد متزايد من المطاعم التي تقدم الطعام الحلال، وكذلك الأسواق والمتاجر التي توفر منتجات غذائية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أجرى تطبيق Halal Navi، الذي يعمل كأداة بحث تساعد المسلمين في العثور على المطاعم الحلال المحلية في اليابان، استبيانًا على مدى عام ابتداءً من فبراير/ شباط 2023. استهدف الاستبيان مستخدمي التطبيق وغيرهم من المسلمين المهتمين بالسفر إلى اليابان. حصل الاستبيان على 1581 إجابة صحيحة.

وعندما سُئل المشاركون في الاستبيان عن مخاوفهم المتعلقة بتناول الطعام في اليابان، أبدى 86% منهم، أي 1361 شخصًا، قلقهم بشأن ”ما إذا كانت المطاعم ومحلات البقالة تقدم الطعام الحلال أم لا“. وكان ثاني أكبر مصدر للقلق بالنسبة لـ 1231 شخصًا هي ”إمكانية الحصول على المنتجات الغذائية الحلال من السوبر ماركت ومحلات البقالة“.

تم أيضًا استفتاء المشاركين حول أنواع الطعام الياباني التي يحبونها ويتطلعون لتجربتها في اليابان. وبشكل عام، أجاب ما يقرب من 90% من المشاركين، أي 1388 شخصًا، بـ ”الرامن الحلال“. وتلتها أصناف حلال من ”السوشي“ و”سوكيياكي“ و”أودون“. وتم ذكر بعض متاجر الرامن التي قام الناس بزيارتها أو أرادوا زيارتها، مثل إيتيشيران وحلال مينتي ناريتايا.

يشتهر إيتيشيران بحساء تونكوتسو رامين، والذي يستخدم تقليدياً مرقًا مصنوعًا من عظام لحم الخنزير، ولكن في فرع نانبا ميدوسوجي، يتم تقديم الرامن باستخدام مرق عظام الدجاج بدلاً من ذلك. على الرغم من عدم حصوله على شهادة حلال، إلا أنه لا يتم استخدام لحم الخنزير أو الكحول في عملية التحضير. أما مطعم ناريتايا، فهو حاصل على شهادة حلال، مما يجعله خيارًا آمنًا للمسلمين الباحثين عن تجارب طعام حلال في اليابان.

تواجه العديد من المسلمين في أماكن إقامتهم في اليابان تحديات كبيرة، حيث أظهر الاستبيان أن إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهها البعض هي ”عدم توفر الطعام الحلال“ و”عدم وجود مكان للصلاة“. إلى جانب التحديات في العثور على طعام حلال معتمد في اليابان، فإن هذا الطعام غالبًا ما يكون مكلفًا أيضًا. وفي هذا السياق، طالب المشاركون بـ ”توفير الطعام الحلال في المتاجر الصغيرة“ وعبّروا عن رغبتهم في ”زيادة عدد المطاعم الحلال المعتمدة خارج المناطق الحضرية الكبيرة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)