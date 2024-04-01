تعرف على أكثر المعابد التاريخية اليابانية شعبية بين الزوار الأجانب

معبد فوشيمي إيناري هو واحد من الوجهات السياحية البارزة في اليابان، وقد حظي بشعبية كبيرة بين الزوار الأجانب. يُعرف المعبد ببواباته السماوية ”توري“ ذات اللون الأحمر الزاهي، التي تشكل مشهدًا يابانيًا تقليديًا رائعًا. وتعد هذه البوابات جزءًا من جاذبيته الفريدة والمميزة. يتفوق معبد فوشيمي إيناري على العديد من المعابد والمزارات الأخرى في اليابان، ويعتبر الأكثر شعبية وفقًا لتقييمات الزوار الناطقين باللغات الأجنبية على خرائط غوغل. يعكس هذا الاهتمام الكبير من الزوار، سواء اليابانيين أو الأجانب، بجمالية وروعة هذا المعبد الذي يعتبر أحد المواقع الثقافية والروحية الهامة في اليابان.

معبد فوشيمي إيناري في كيوتو رمز مذهل للثقافة اليابانية ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم بجماله الخلاب وأجوائه الروحانية. المسار الذي تشكله البوابات ”توري“ الحمراء المتتالية يخلق مشهدًا مثيرًا ويوفر تجربة فريدة لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر. من المثير للاهتمام أن تعرف أن شعبيته تجاوزت معابد أخرى مرموقة في اليابان، وذلك يعكس الجاذبية العالمية الكبيرة لمعبد فوشيمي إيناري وتأثيره على زواره.

قامت شركة ”موف“ ومقرّها في شيبويا، التي تدير موقع ”هونيتشي لابو“ الذي يركز على السياحة الوافدة إلى اليابان، بتحليل التقييمات باللغات الأجنبية لـ 362 معبدًا مختارًا بعناية في جميع أنحاء اليابان بهدف تصنيفها من حيث الشعبية. تم إجراء الدراسة خلال الفترة من 2 إلى 15 يناير/ كانون الثاني 2024، وقد تم جمع المعلومات من 947 تقييمًا باللغات الأجنبية المنشورة على خرائط غوغل.

حصل معبد فوشيمي إيناري الموجود في كيوتو بشكل ساحق على المرتبة الأولى. يجسد معبد فوشيمي إيناري بحق أحد المعالم البارزة والرائعة في اليابان، ولا عجب أنه يحتل المرتبة الأولى في شعبيته بين الزوار الأجانب. هذا المعبد، المشهور بأبواب ”توري“ الحمراء المذهلة، يقدم تجربة فريدة وغامرة للزوار. السير خلال الأنفاق التي تشكلها هذه البوابات المتواصلة يوفر لحظة من التأمل والجمال الخالص، ويجعل من السهل فهم لماذا يتم تقدير هذا الموقع كثيرًا.

الأبواب ”توري“، التي كانت تُقدم كعروض من الشكر أو كوسيلة لطلب الأمنيات، تحمل أهمية روحية وتاريخية كبيرة. كل بوابة توري في معبد فوشيمي إيناري تمثل تبرعًا من مؤمن أو شركة، آملين في تحقيق الحظ والنجاح. وبما أن يُقال إن هناك حوالي 10000 بوابة على جبل إيناري، فإن هذا المشهد الخلاب يخلق تجربة مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى البوابات الرائعة، يقدم المعبد أيضًا مسارات تسلق تؤدي إلى قمة جبل إيناري، مما يوفر للزائرين فرصة لاستكشاف الطبيعة الجميلة والاستمتاع بإطلالات خلابة على مدينة كيوتو. هذا المزيج من الجمال الطبيعي والأهمية الروحية يجعل معبد فوشيمي إيناري وجهة لا غنى عنها لأي شخص يزور اليابان.



صورة جانبية لأبواب ”توري“ والتي تقف في صف كثيف، في معبد فوشيمي إيناري (© بيكستا)

تمتلك المعابد اليابانية شهرة كبيرة حيث تنتشر بشكل رائع في مواقع مختلفة، بما في ذلك معبد ميجي (طوكيو)، معبد دازايفو تينمانغو (فوكوؤكا)، معبد نامبا ياساكا (أوساكا)، معبد إتوكشيما (هيروشيما)، معبد نامينو (أوكيناوا)، معبد هوكايدو (هوكايدو)، ومعبد ياساكا (في كيوتو)، معبد كاندا ميوجين (طوكيو)، ومعبد أتسوتا (آيتشي)، حيث تنتشر بشكل مذهل في كافة أرجاء اليابان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.



معبد ميجي (© بيكستا )

وقد حل معبد ميجي الشهير في المركز الثاني.

يقع معبد ميجي بالقرب من محطة هاراجوكو في طوكيو، وهو بالفعل واحة هادئة تقع في قلب المدينة الصاخبة، حيث تحيط به أشجار كثيفة تضم أكثر من 100,000 شجرة تم التبرع بها من جميع أنحاء اليابان، يوفر المعبد ملاذًا طبيعيًا ساحرًا للزائرين. تم تكريسه للإمبراطور ميجي والإمبراطورة شوكن، يعد المعبد مثالًا رائعًا للعمارة الشنتوية، وهو مكان شهير لإقامة الطقوس التقليدية والأعياد.

إن الهدوء والسكينة التي يوفرها معبد ميجي، بالإضافة إلى سهولة الوصول من وسط مدينة طوكيو، يجعله موقعًا مفضلًا ليس فقط للسياح ولكن أيضًا لسكان طوكيو الذين يبحثون عن استراحة من صخب الحياة اليومية. تقود الممرات المحاطة بالأشجار الزوار إلى المباني الرئيسية، مما يوفر لهم تجربة تأملية تعزز الاتصال بالطبيعة والتقاليد اليابانية.

احتل معبد دازايفو تينمانغو المركز الثالث.

يحتوي المعبد على تمثال ضخم لسوغاوارا نو ميتشيزاني، الذي كان شاعرًا وسياسيًا يابانيًا مشهورًا ويُعتبر إلهًا للعلم في التقاليد الشينتوية. يجذب المعبد العديد من الزوار، سواء كانوا يبحثون عن الروحانية أو الثقافة أو التاريخ. تعتبر سهولة الوصول إلى المعبد من محطة الحافلات الدولية في مطار فوكوؤكا إضافة كبيرة لشعبيته. فبفضل الحافلات المباشرة، يمكن للزوار الوصول إليه بسهولة وبسرعة، مما يجعله وجهة مثالية للزيارة للسياح الوافدين من جميع أنحاء آسيا والعالم.

إضافةً إلى التمثال الضخم والمعابد المزخرفة بالزهور والأشجار الخضراء المورقة، يوفر المعبد أيضًا فرصة للاستمتاع بالهدوء والسلام في جوه الروحاني. يمكن للزوار التجول في باحات المعبد واستكشاف معالمه والتعرف على التاريخ العريق والثقافة اليابانية.

بفضل مكانته الرائعة وسهولة الوصول إليه، يعتبر معبد دازايفو تينمانغو وجهة مثالية للاسترخاء والتأمل، وهو يضيف قيمة كبيرة إلى تجربة الزوار في فوكوؤكا.



يمكن العثور على ثيران مقدسة داخل حدود معبد دازايفو تينمانغو، تخليدًا لوفاة وولادة سوغاوارا نو ميتشيزاني (© بيكستا)

تضم المراكز العشرة الأولى بناءً على التقييمات باللغة الإنكليزية مجموعة متوازنة من الوجهات السياحية الشهيرة من شرق اليابان وغربها.

اللغة الإنكليزية

1 معبد فوشيمي إيناري (كيوتو) 2 معبد ميجي (طوكيو) 3 معبد إتسوكوشيما (هيروشيما) 4 معبد نامبا ياساكا (أوساكا) 5 معبد دازايفو تينمانغو (فوكوؤكا) 6 معبد ياساكا (كيوتو) 7 معبد هيه (طوكيو) 8 معبد نيكو توشوغو (توتشيغي) 9 معبد كاندا ميوجين (طوكيو) 10 معبد سوميوشي تايشا (أوساكا)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com، بناءً عاى بيانات شركة موف.



بوابة “توري” الطافية في معبد إتسوكوشيما (© بيكستا )

استنادًا إلى التقييمات باللغة الصينية التقليدية، كان معبد نامينوي في أوكيناوا هو الأكثر شعبية. ويتميز معبد نامينوي بموقعه الفريد على حافة شعاب مرجانية مرتفعة، يعتبر مكانًا خاصًا ليس فقط بسبب جماله الطبيعي الخلاب ولكن أيضًا بسبب الأهمية الروحية التي يحملها. يُعرف هذا المعبد بأنه نقطة طاقة للحب، مما يجعله وجهة شهيرة للزوار الباحثين عن السلام الداخلي وتعزيز علاقاتهم.

إن شعبية معبد نامينوي، خاصة بين الزوار الناطقين باللغة الصينية التقليدية، يشير إلى الاهتمام الكبير بالمواقع التي تقدم تجارب روحانية عميقة وفرصة للتواصل مع الطبيعة والثقافة المحلية. يبدو أن هناك تقديرًا خاصًا للمواقع التي تتمتع بجمال طبيعي استثنائي وتوفر مساحة للتأمل والتفكير.

اللغة الصينية التقليدية

1 معبد نامينوي في (أوكيناوا) 2 معبد فوشيمي إيناري (كيوتو) 3 معبد نامبا ياساكا (أوساكا) 4 معبد ميجي (طوكيو) 5 معبد دازايفو تينمانغو (فوكؤكا) 6 معبد هوكايدو (هوكايدو) 7 معبد كاسوغا تايتشا (نارا) 8 معبد هايان (كيوتو) 8 معبد كوشيدا (فوكوؤكا) 10 معبد أتسوتا (آيتشي)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com، بناءً عاى بيانات شركة موف.



معبد نامينوي ( بيكستا ©)

وفي تصنيف المراجعات باللغة الكورية أيضًا، كانت 7 من أفضل 10 تقييمات موجودة في غرب اليابان.

اللغة الكورية

1 معبد فوشيمي إيناري (كيوتو) 2 معبد دازايفو تينمانغو(فوكؤكا) 3 معبد إتسوكوشيما (هيروشيما) 4 معبد هايان (كيوتو) 5 معبد ميجي (طوكيو) 6 معبد أتسوتا (آيتشي) 7 معبد كوشيدا (فوكوؤكا) 8 معبد واتازومي (ناغاساكي) 9 معبد كاندا ميوجين (طوكيو) 10 معبد سوميوشي (فوكوؤكا)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com، بناءً عاى بيانات شركة موف.



معبد نامبا ياساكا، مع قاعة إيمادين البارزة بشكل رأس أسد وفم مفتوح عريض (© بيكستا)

( النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان : معبد فوشيمي إيناري © بيكستا )