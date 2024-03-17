ارتفاع عدد الجرائم المُبلغ عنها في اليابان خلال 2023

ارتفع عدد الجرائم المبلغ عنها في اليابان للعام الثاني على التوالي في عام 2023، ليقترب من المستوى الذي كان عليه في عام 2019، قبل جائحة كورونا.

تم الإبلاغ عن مجموع 12372 جريمة كبرى في عام 2023، بزيادة قدرها 29.8% عن العام السابق، شاملة حالات القتل، السرقة، الحرق العمد، الاغتصاب، هتك العرض، الخطف والاتجار. وارتفعت حالات القتل والسرقة بشكل طفيف إلى 912 و1361 حالة على التوالي، بينما شهدت حالات الاغتصاب وهتك العرض زيادة كبيرة بأكثر من 1000 حالة، لتصل إلى 2711 و6096 حالة. هذا وقد تمت مراجعة قانون العقوبات الياباني في يوليو/تموز 2023 لتوسيع تفسير الاتصال الجنسي بالإكراه، مما خلق بيئة تسهل الإبلاغ وطلب المشورة بشأن الجرائم الجنسية، وبالتالي، زيادة في الحالات المبلغ عنها.

وفي مجال الجرائم الإلكترونية، بلغ إجمالي حالات الاحتيال في التحويلات المصرفية عبر الإنترنت 5528 حالة، بزيادة قدرها 386.6% على أساس سنوي، وشكلت 8.6 مليار ين، بزيادة قدرها 465.7%. وهذا الارتفاع الحاد المفاجئ يجعل كلا الرقمين هو الأعلى على الإطلاق. وكان غالبية الضحايا من الأفراد، وتراوحت أعمار 60% منهم بين الأربعينيات والستينيات من عمرهم.

وأخطرت الشرطة مكاتب توجيه الأطفال بحالات إساءة معاملة الأطفال المشتبه فيها والتي تشمل 122806 طفل تحت سن 18 عامًا، بزيادة قدرها 6.1٪ عن العام السابق، وارتفع عدد الاعتقالات في قضايا إساءة معاملة الأطفال بنسبة 9.4٪ إلى 2385. وكان كلا الرقمين مستويات قياسية.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة الشرطة الوطنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أن 64.7% من الناس يعتقدون أن اليابان دولة آمنة. وكان هذا انخفاضًا بمقدار 11.2 نقطة عن وقت مسح 2021.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: محققون يعملون في مسرح جريمة مرتبطة بحادث طعن على خط جي آر يامانوتي في طوكيو في الصباح الباكر من يوم 4 يناير/كانون الثاني 2024. © جيجي برس)