تعرف على المدينة اليابانية الأكثر عشقًا للرامن

لا شك أن الرامن والغيوزا لهما شعبية كبيرة في المطبخ الياباني. كل عام، تشهد جميع مدن اليابان منافسة شديدة للحصول على لقب أعلى النفقات على الرامن والغيوزا.

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات مؤخرًا نتائج استطلاع أُجري في عام 2023 حول الإنفاق المنزلي. كشفت النتائج أن أعلى إنفاق سنوي للأسر، المكونة من شخصين أو أكثر، على الرامن كان في ياماغاتا بمحافظة ياماغاتا، حيث بلغ 17,593 ين ياباني، بينما احتلت هاماماتسو بمحافظة شيزوؤكا المرتبة الأولى في إنفاق الأسر على فطائر الغيوزا بـ 4,041 ين ياباني. وقد جاء هذا العام الثاني على التوالي الذي حلت فيه ياماغاتا في المرتبة الأولى، بينما استعادت هاماماتسو المرتبة الأولى بعد ثلاث سنوات من التراجع، حيث كانت في المرتبة الثالثة في العام الماضي.

تركزت نتائج الاستطلاع على مقارنة أسعار مختلف أنواع المعكرونة الصينية، بما في ذلك الرامن والياكيسوبا، التي يفضلها الناس عند تناول الطعام في الخارج. وأظهرت النتائج أن مدينة نييغاتا احتلت المرتبة الثانية بتكلفة تقدر بحوالي 15,224 ين ياباني، تليها مدينة سنداي في المرتبة الثالثة بتكلفة تقدر بحوالي 13,074 ين ياباني. كانت مدينة ياماغاتا تحتل المركز الأول لثمانية أعوام متتالية منذ عام 2013، قبل أن تخسر هذا المركز في عام 2021، ولكنها استعادته مرة أخرى في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، قفزت مدينة توياما، المعروفة برامنها الأسود الذي يستخدم صلصة الصويا الداكنة والفلفل الأسود لإعداد شوربة سوداء قاتمة، إلى المركز الخامس بعد أن كانت في المركز الحادي عشر في العام السابق.

تم تسجيل إنفاق قياسي على الرامن في مدينة ياماغاتا في عام 2023 بلغ 17,593 ين ياباني، وهو أعلى مستوى منذ بداية توثيق السجلات في عام 2000. يعتقد بشكل كبير أن هذا الزيادة في الإنفاق يعود إلى شهرة ”هياشي رامن“، وهي وجبة صيفية معروفة في المدينة، حيث لم يتأثر استهلاكها حتى بالموجة الحارة في عام 2023. بعد أن فقدت ياماغاتا مكانتها كمركز للرامن، قام أصحاب المتاجر المحلية بزيادة الترويج للاستهلاك، وأسست لجنة لتحويل ياماغاتا إلى مركز للرامن، وقدموا مبادرات أخرى مثل تسمية 8 فبراير/شباط يومًا للرامن في المدينة.



هاماماتسو غيوزا. (مقدمة من مكتب السياحة في هاماماتسو وبحيرة هامانا)

تركزت الدراسة على شراء الغيوزا الطازجة والمطبوخة في السوبرماركت والمتاجر الأخرى، وقد فازت مدينة مييازاكي مرتين على التوالي في عامي 2021 و2022، لكن مع إنفاق بقيمة 3498 ين في عام 2023، تراجعت مييازاكي للمركز الثاني، في حين جاءت أوتسونوميا في المركز الثالث. على مر السنين، كانت هاماماتسو وأوتسونوميا تتنافسان على المركز الأول، لكن في عام 2021، تفوقت ميييازاكي على كلاهما وحصلت على المركز الأول للمرة الأولى، ومنذ ذلك الحين كانت المنافسة بينهما ثلاثية.

تتميز غيوزا هاماماتسو بتشكيلها على شكل دائرة وطهيها بالبخار، ثم تُقدم مع براعم الفاصوليا في الوسط. يتم استخدام الملفوف (ملفوف صيني) والعديد من الخضروات الأخرى كحشوة، مما يمنحها قوامًا خفيفًا يجعل من السهل تناول الكثير منها وفقًا للمدينة. وقال عمدة المدينة ناكانو يوسوكي إن المدينة تسعى للحفاظ على ترويج ثقافة الغيوزا، متمنيًا أن تسهم في تنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية في المنطقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: وجبة رامن في مطعم بمحافظة ياماغاتا © كيودو)