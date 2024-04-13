تعرف على المحافظة التي يود اليابانيون الانتقال للعيش فيها

ظلت محافظة شيزوؤكا هي الموقع الأول الذي يحظى باهتمام الأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال من طوكيو والمناطق الأخرى، بفضل راحة الحياة وقربها من العاصمة من الاعتبارات المهمة. كما تتميز محافظة شيزوؤكا ببيئة طبيعية خلابة تشمل الجبال والبحار، مما يوفر فرصًا للتمتع بالطبيعة والأنشطة الخارجية. كما تتمتع ببنية تحتية متطورة تشمل وسائل النقل العامة المتطورة، والمدارس ذات المستوى العالي، والمرافق الطبية المتطورة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعيش والعمل.

أصدر مركز دعم العودة إلى مسقط رأس، وهو مركز يعمل مع الحكومات المحلية لتوفير معلومات حول الهجرة، تصنيفه لعام 2023 لوجهات النقل المرغوبة في اليابان. وكانت محافظة شيزوؤكا هي المكان الأكثر شعبية بين الأشخاص الذين استشاروا المركز، واحتفظت بالمركز الأول للسنة الرابعة على التوالي. وتلتها محافظة غونما، التي قفزت إلى المركز الثاني من المركز التاسع في العام السابق.

وحصلت شيزوؤكا على درجات عالية عبر مختلف الفئات العمرية لراحة الحياة وقربها من طوكيو. أما غونما، فقد اجتذبت موجة كبيرة من الاستفسارات من الأسر التي لديها أطفال صغار، والذين نظروا بشكل إيجابي إلى المحافظة باعتبارها مكانًا غير مكلف للعيش فيه، بما في ذلك توفير تكاليف تعليم أقل من طوكيو، وآمنة، ولا تتعرض إلا لقليل من الزلازل. كما أن كونها على بعد 100 كيلومتر من طوكيو جعلها تحظى بشعبية لدى العاملين عن بعد.

اكتسبت المحافظات المحيطة بطوكيو اهتمامًا متزايدًا منذ تفشي جائحة كورونا، حيث يسعى العديد من الأشخاص إلى الانتقال إلى مناطق قريبة من العاصمة. ومن بين هذه المناطق، اكتسبت هوكايدو، أكبر جزيرة في اليابان، اهتمامًا كبيرًا كوجهة محتملة. حيث ارتفعت في التصنيف إلى المركز السابع من المركز الثاني عشر في العام السابق، نتيجة للاهتمام المتزايد من قبل الأشخاص الذين يعملون عن بعد وأيضًا الذين يبحثون عن فرص للانتقال من منطقة كانتو.

وبالإضافة إلى المشاورات الفردية، نظم المركز أيضًا سلسلة من الندوات والمحاضرات لتقديم معلومات شاملة حول المحافظات المختلفة والفرص المتاحة بها للعيش والعمل.

وجهات الانتقال الأكثر شعبية في عام 2023

الترتيب الاستشارات المشاركون في الندوات 1 شيزوؤكا غونما 2 غونما إيهيمي 3 توتشيغي واكاياما 4 ناغانو نييغاتا 5 ميياغي ناغانو 6 فوكوؤكا كوتشي 7 هوكايدو هيروشيما 8 ياماناشي فوكوشيما 9 ياماغوتشي هوكايدو 10 هيروشيما شيزوؤكا

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مركز دعم العودة إلى مسقط رأس.

شهدت غونما ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها كوجهة للانتقال بين المشاركين في الندوة، حيث تصدرت المرتبة الأولى للمرة الأولى بعد أن كانت في المرتبة الرابعة عشرة في العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع المفاجئ إلى الندوات التي تم تقديمها والتي قدمت نصائح حول كيفية تجديد بيوت المزارع التقليدية وشرحت التكاليف المرتبطة بالانتقال إلى هذه المحافظة. كما ارتفعت شعبية واكاياما أيضًا بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من المركز الثامن إلى المركز الثالث، بفضل الندوات التي استهدفت الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول الإسكان وفرص العمل في المنطقة.

ويُشير تقرير المركز إلى أنه تم تلقي أكثر من 59,000 استشارة (بما في ذلك المقابلات الشخصية والمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والزيارات الميدانية والندوات) في عام 2023، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، مما يمثل زيادة بنسبة 13.3٪ مقارنة بعام 2022. وقد سجل هذا العام الثالث على التوالي أرقامًا قياسية. ومن بين الأشخاص الذين تلقوا الاستشارات، فإن 43.6٪ منهم يقيمون في طوكيو.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 4 يناير/ كانون الثاني و27 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وشمل الاستشارات الجديدة في المركز وتلقى ردودًا من 17056 شخصًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)