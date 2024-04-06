تطبيقات التعارف تُخرج وكالات الزواج من السوق في اليابان

وصلت حالات الإفلاس بين وكالات الزواج، التي تزود الأشخاص بالتعريف بشركاء الزواج المحتملين، إلى مستوى قياسي في اليابان. ويعزى هذا الارتفاع في حالات الإفلاس جزئياً إلى تأثير جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على صناعة الزواج في اليابان، حيث تسببت في تقليل عدد الزفاف وتأجيل الخطط الزوجية للكثيرين، مما أثر سلباً على دخل وكالات الزواج. تضاف إلى ذلك التحديات الهيكلية التي تواجه صناعة الزواج في اليابان، مثل ارتفاع متوسط العمر عند الزواج وانخفاض معدلات الزواج بشكل عام في السنوات الأخيرة.

أعلنت شركة ”تيكوكو داتا بنك“ للأبحاث أن 11 وكالة زواج أفلست في عام 2023، وهو أعلى رقم على الإطلاق. وفقًا للتقرير، تم تسجيل رقم قياسي آخر حيث تم إيقاف أو حل 11 وكالة زواج. هذا الارتفاع الكبير يشير إلى تغيرات في صناعة الزواج والارتباط، ويمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل اقتصادية أو اجتماعية.

كشف استطلاع أجرته شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة في أكتوبر/ تشرين 2023 أنه من بين الأزواج الذين تزوجوا خلال العام السابق للاستطلاع، فإن 25٪، أو واحد من كل أربعة، استخدموا تطبيقات المواعدة للقاء شريك حياتهم. وعند سؤالهم عن الدافع الذي دفعهم لاستخدام أحد التطبيقات (مع السماح بإجابات متعددة)، قال 46.7٪ إن ذلك كان ”لأنه كان من السهل مقابلة شخص ما“، و”لأنه لم تتاح لي الفرصة لمقابلة شخص ما في العمل“، مما يشير إلى أن السهولة والبساطة كانت العامل الرئيسي الذي دفع المزيد من الأشخاص لاستخدام هذه التطبيقات.

تعقد وكالات الزواج بشكل نشط فعاليات وجهًا لوجه، بما في ذلك الاجتماعات عبر الإنترنت وغيرها من الفعاليات، لمحاولة استعادة المستخدمين، ولكنها مثقلة بتكاليف الإعلان عن مثل هذه الأحداث. رسوم القبول والتسجيل تجعل المنافسة في الأسعار أكثر احتمالا أيضا. يشير تحليل تيكوكو داتا بنك إلى أن استمرار حالات الإفلاس يرجع إلى ”وجود نفس الهدف المتمثل في تقديم شركاء الزواج وصعوبة التمييز بين الشركات في مختلف الخدمات“.

ومع ذلك، إلى جانب الزيادة الحادة في عدد مستخدمي التطبيق، كانت هناك العديد من المشكلات وعدم التطابق التي تحدث مع صور الملف الشخصي. تعيد وكالات الزواج الآن النظر في أسلوب الكونكاتسو الذي تستخدمه بحيث يمكن ضمان هوية الأعضاء، وذكرت تيكوكو داتا بنك أن ”مستقبل وكالات الزواج سيعتمد على الكيفية التي يمكنها بها توفير فرص للقاءات تلبي احتياجات المستخدمين الذين يرحلون بعيدًا“. من التطبيقات والذين لديهم دافع كبير للزواج.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)