بلد غني وسكان فقراء... ارتفاع الأسعار وأزمة الأجور يعمقان الفقر في اليابان

كشفت دراسة استقصائية أُجرِيَتْ من قِبَل إحدى المنظمات غير الربحية في مجال بنوك الطعام، أنَّ الأسر ذات العائل الواحد التي تعيش في حالة الفقر، حيث يتمُّ تقليص كمية الطعام التي تتناولها وتمتنع عن شراء اللوازم المدرسية، تواجه ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع الأسعار.

قامت منظمة ”جيران طيبون“، وهي منظمة غير ربحية معتمدة، بإجراء دراسة استقصائية حول الدخل للأسر وحيدة العائل التي تستفيد من برنامج ”غذاء جيد“ الذي يُقدمه بنك الطعام التابع للمنظمة. حيث حصلت على إجابات من 2391 شخصًا خلال فترة الاستبيان من 2 إلى 18 فبراير/شباط.

يتحصل عائل الأسرة وحيدة العائل دخلاً سنويًا من العمل فقط يبلغ مليون ين في عام 2023، وهو ما يشكل نسبة 25.1٪ من المشاركين. ويبلغ نسبة الذين يحصلون على دخل أقل من 2 مليون ين نحو 43.4٪، مما يعني أن ما يقرب من 70٪ من الأسر لديها دخل سنوي أقل من هذا الرقم. وقد كشف الاستبيان أيضًا أن أكثر من نصف المشاركين هم موظفون غير منتظمين، وكثيراً ما يجدون صعوبة في توفير الوقت الكافي للعمل بسبب الالتزامات المنزلية، ورعاية الأطفال، ورعاية أفراد الأسرة، ومشاكل الصحة الخاصة بهم.

بالنسبة لدخل الأسرة السنوي، الذي يشمل جميع البدلات الاجتماعية ودخل أفراد الأسرة الذين يعيشون معهم، أفاد 58%، أو ما يقرب من 60%، بأن دخلهم ”أقل من 2 مليون ين“.

بالنسبة لزيادة الرواتب في أماكن عملهم في عام 2023، فوجدت الدراسة أن أكثر من 75٪ من المشاركين أكدوا أن رواتبهم لم تتغير، ولم يشهدوا زيادة في الدخل على الرغم من ارتفاع الأسعار، مما يظهر تصاعد الضغوط في حياتهم.

وقد عانت أكثر من نصف الأسر المشاركة في الاستطلاع من تعقيدات في حياتهم اليومية، مثل تقليص استخدام أجهزة التكييف أو تقليل نفقات الطعام. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك العديد من الأسر التي تضطر إلى التخلي عن التعليم الجامعي لأبنائها وأنشطتهم الخاصة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)