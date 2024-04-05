لماذا يكون قرار ترك الوظيفة أمرًا صعبًا على النفس في اليابان؟

من الطبيعي أن يخطر ببالنا فكرة مغادرة العمل في بعض الأحيان، لكن القليل منا يتخذ فعليًا هذه الخطوة. تبدو الاستقالة قرارًا صعبًا للغاية بالنظر إلى العديد من العوامل المتداخلة. لذلك، دعنا نلقي نظرة على بعض الجوانب المختلفة التي قد تؤثر على قرار الموظفين في اليابان بشأن التفكير في الاستقالة.

تم إجراء استطلاع للرأي من قبل موقع ”بينافي لمشاكل العمل“، وهو موقع متخصص في استشارات قانونية تتعلق بقضايا العمل. تم سؤال المشاركين عما إذا كانوا فكروا في ترك وظائفهم في يوم من الأيام، وأظهرت النتائج أن 64.6٪ من المشاركين أجابوا بـ ”نعم“، بينما أجاب 35.4٪ بـ ”لا“. تم إجراء الاستطلاع في شهر فبراير/شباط 2024، واستهدف مجموعة من الأشخاص البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا، وبلغ عددهم 2510 شخصًا.

كان السبب الأكثر شيوعًا في الرغبة في ترك العمل هو ”الراتب المنخفض“، حيث بلغ عدد الحالات 801 حالة. وفي المرتبة الثانية جاءت ”العلاقات الإنسانية في مكان العمل“ بعدد 543 حالة، تلاها ”عدم الشعور بالتحدي أو الرغبة في العمل“ بـ 441 حالة.

بالإضافة إلى ”الراتب المنخفض“، يظهر واضحًا أن العوامل المالية الأخرى مثل ”عدم التقدير (عدم زيادة الراتب)“ بلغ عددها 299 حالة، و ”العمل الإضافي غير المدفوع، بلغت 260 حالة، يُعتبران أسبابًا تجعل الأشخاص يفكرون في الاستقالة.

وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الحالات التي ذكرت ”كثرة مهام العمل“ 414 حالة، و ”عدم القدرة على الحصول على إجازات“ 189 حالة، مما يظهر أن قلة وقت الراحة والاسترخاء يضع الموظفين تحت ضغط أكبر.

ومع ذلك، عند سؤالهم عما إذا كانوا يتخذون خطوات فعلية نحو الاستقالة، فإن نسبة الإجابة بـ ”نعم“ بلغت 28.4٪ فقط. ومن بين أسباب عدم اتخاذهم خطوة الاستقالة، كان السبب الأكثر شيوعا هو ”القلق المالي“ 615 حالة، وتلاها ”القلق من العثور على وظيفة جديدة“ بـ 334 حالة. وبمجموع 2378 حالة ونسبة تبلغ 39.9٪، يظهر أن القلق بشأن الاستمرارية المالية هو السبب الرئيسي لعدم إقدامهم على خطوة الاستقالة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)