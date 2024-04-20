عودة رحلات السفن السياحية ترسخ انتعاش السياحة اليابانية

ينتعش الطلب على السفن السياحية في اليابان حيث زاد عدد الزيارات إلى موانئ البلاد بأكثر من الضعف في عام 2023.

ترتفع زيارات السفن السياحية إلى الموانئ في اليابان بشكل ملحوظ في عام 2023، حيث تضاعفت مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1854 زيارة. هذا الرقم يمثل 63% من ذروة الزيارات التي بلغت 2930 زيارة في عام 2018. ومع ذلك، فإن عدد الركاب الذين يزورون اليابان على متن هذه السفن لم يتماش مع هذا الارتفاع، حيث بلغ 356000 زائر فقط، أي 14% فقط من العدد الذي بلغ ذروته في عام 2017، عندما وصل إلى 2529000 زائر.

من بين إجمالي الزيارات، كان هناك 1264 زيارة من السفن السياحية الأجنبية و590 زيارة من السفن المحلية. وكان الميناء الأكثر زيارة هو يوكوهاما بـ 171 زيارة، تلته ناغاساكي بـ 96 زيارة، وبيلا فيستا سبا آند مارينا (أونوميتشي، محافظة هيروشيما) وكوبي بنفس العدد، 91 زيارة لكل منهما.

شهدت اليابان بين عامي 2015 و2017، زيادة حادة في عدد زوارها على متن السفن السياحية، وذلك بسبب الطلب المتزايد من صناعة الرحلات البحرية الصينية. خصوصًا، شهدت موانئ كيوشو وأوكيناوا وصول العديد من السفن السياحية القادمة من الصين. ومع انتشار فيروس كورونا في عام 2020، تم تعليق الرحلات البحرية الدولية في مارس/آذار، مما أدى إلى توقف هذا الارتفاع في عدد الزوار. وفي العام التالي، 2023، شهد استئناف الرحلات البحرية، وهو العام الأول الذي شهد عودة حركة السفن السياحية بعد توقفها بسبب الجائحة.

في مارس/آذار 2024، وصلت سفينة MSC Bellissima، وهي واحدة من أكبر السفن السياحية التي تقدم رحلات بحرية من وإلى اليابان، إلى ميناء طوكيو. تحمل هذه السفينة علم مالطا، وتبلغ طولها 315 مترًا وتتسع لـ 5655 شخصًا من الركاب والطاقم. ومن المقرر أن تبدأ سفينة MS Queen Elizabeth، المشهورة، في أول رحلة بحرية لها من وإلى طوكيو في عام 2024، مما يجعل هذا العام حدثًا مميزًا لصناعة الرحلات البحرية.

وفي سبيل التعافي في صناعة الرحلات البحرية اليابانية، حددت الحكومة أهدافًا لعام 2025، تتضمن 2.5 مليون مسافر على متن السفن السياحية الذين يزورون اليابان، و100 ميناء لسفن الرحلات البحرية المتمركزة في الخارج، وأكثر من 2000 زيارة للموانئ من قبل هذه السفن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)