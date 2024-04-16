المتنزهات الترفيهية ومدن الملاهي تنتعش خلال 2023 في اليابان

على الرغم من أن أعداد الزوار لم تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بعد، إلا أن المبيعات وصلت إلى مستويات قياسية. يشير ذلك إلى زيادة الإنفاق لكل زائر، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو الاستهلاك والتمتع بالأنشطة الترفيهية والسياحية بمزيد من الحماس والثقة.

تشير النتائج الأخيرة لمسح حول إحصاءات صناعة الخدمات الخاصة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى استعادة أعمال مدن الملاهي والمتنزهات الترفيهية نشاطها السابق بعد فترة من الانخفاض الناتج عن تأثير جائحة كورونا.

راجعت أعداد الزوار السنوية من مستوى يقارب 80 مليون زائر سنويًا إلى ما يقارب 30 مليون زائر في الأعوام 2020 و2021 بسبب تداعيات الجائحة، ولكن في عام 2022، شهدت هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا إلى ما يقرب من 60 مليون زائر بمعدلات تعافٍ ملحوظة مع تغيير الأوضاع والتأقلم مع الظروف الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا.

ومع إعادة تصنيف حالة الوباء إلى المستوى الخامس وتحول اليابان إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا في عام 2023، ارتفعت أعداد الزوار السنوية مجددًا إلى ما يقرب من 72 مليون زائر، مما يعكس تحسن الوضع العام واستعادة الثقة في السفر والترفيه بعد فترة القيود الصارمة.

أظهرت المبيعات السنوية اتجاهًا مماثلاً، حيث شملت رسوم الدخول ورسوم استخدام المرافق، بالإضافة إلى المشتريات في الكافيتريات والمحلات التجارية. ورغم أن الأرقام كانت في ارتفاع قبل جائحة كورونا، إلا أنها انخفضت إلى حوالي 260 مليار ين في عام 2020، ثم ارتفعت بسرعة مرة أخرى بين عامي 2021 و 2022. وفي عام 2023، وصلت المبيعات إلى مستوى قياسي بلغ 840 مليار ين.

ومن المثير للاهتمام أن المبيعات زادت بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مما يعني أن الإنفاق لكل زائر زاد. فقد ارتفعت المبيعات في عام 2022 بنسبة 96٪، حيث تضاعفت تقريبًا مبيعات العام السابق، وشهدت زيادة كبيرة مماثلة بنسبة 41٪ في عام 2023.

من الممكن أن يكون الإنفاق الباهظ على المرافق الترفيهية رد فعلًا طبيعيًا على فترة طويلة من ضبط النفس خلال جائحة كورونا. فبعد فترة من القيود والتقييدات، قد يكون الأشخاص مستعدين الآن للتخلي عن القيود المالية والاستمتاع بالتجارب الترفيهية بشكل أكبر.

من المتوقع أن تشهد صناعة السياحة الداخلية زيادة في عام 2024، مما يعزز من توقعات زيادة المبيعات في المرافق الترفيهية. قد يتجه الزوار الآن نحو البقاء والاستمتاع بالمعالم والأنشطة المحلية بدلاً من السفر الدولي، مما يعزز الطلب على المرافق الترفيهية ويساهم في زيادة إيراداتها.

بالتالي، يُتوقع أن يستمر الارتفاع في المبيعات في المرافق الترفيهية في عام 2024، مع التركيز المتزايد على السياحة الداخلية واستعداد الناس لزيادة الإنفاق على الترفيه بعد فترة من القيود والتقييدات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: عرض للاحتفال بالذكرى الأربعين لإنشاء ديزني لاند بطوكيو في أبريل/نيسان 2023. © جيجي برس)