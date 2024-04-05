رفع الأجور ونقص العمالة: التغييرات التي تؤثر على حياة الناس في اليابان في 2024

في شهر أبريل/ نيسان 2024، تشهد اليابان عدة تغييرات، بما في ذلك ارتفاع في الأسعار والأجور، وفرض حدود قصوى للعمل الإضافي لسائقي الشاحنات والأطباء، بالإضافة إلى بدء خدمات مشاركة ركوب السيارات الخاصة.

نهاية دعم علاج كورونا

اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، لم يعد المرضى يتلقون دعمًا ماليًا خاصًا من الحكومة لعلاج كورونا. على سبيل المثال، تقدَّر تكلفة العلاج بعقار زوكوفا (Xocova)، وهو أول عقار مضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة شيونوغي للأدوية ويستخدم لمدة خمسة أيام، بأكثر من 15000 ين للجرعة، وتتحمل الحكومة نسبة 30% من هذه التكلفة. أما بالنسبة للتطعيمات، فستكون متاحة لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بتكلفة قصوى تبلغ 7000 ين سنويًا. وبالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، يمكنهم الحصول على التطعيمات طوعًا وسيتحملون تكلفتها بالكامل.

زيادة الأقساط الطبية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا

يجب على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فما فوق والذين يبلغ دخلهم التقاعدي 2.11 مليون ين أو أكثر، أي مجموعة تضم حوالي 5.4 مليون شخص، دفع أقساط طبية متزايدة بمتوسط ارتفاع قدره 4100 ين.

زيادة أقساط تأمين الرعاية التمريضية

زيادة أقساط تأمين الرعاية التمريضية لكبار السن الذين يبلغ دخلهم السنوي المجمع 4.2 مليون ين أو أكثر. والهدف هو مواءمة التكاليف مع القدرة على الدفع، والحد من الارتفاعات بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أظهر مسح أجرته شركة تيكوكو داتا بانك للأبحاث لـ 195 شركة أغذية كبرى زيادات في الأسعار لأكثر من 2800 منتج في أبريل/ نيسان، مع التركيز على الأطعمة المصنعة، حيث شهد أكثر من 2000 منتج ارتفاعًا في الأسعار.

ارتفاع أسعار خدمات التوصيل

رفعت شركة ياماتو أسعار التسليم، بما في ذلك الطرود الكبيرة والمبردة، بمتوسط 2%. بالمثل، قامت شركة ساغاوا برفع أسعار الفائدة الأساسية بمتوسط يبلغ حوالي 7.0%. تواجه شركات التوصيل ما يُعرف بـ ”مشكلة 2024“، وهي نقص متوقع في العمالة بسبب الحدود القصوى للعمل الإضافي للسائقين التي تم إقرارها في 1 أبريل/ نيسان، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود والتكاليف الأخرى. تحاول شركات التوصيل مواكبة هذه التحديات من خلال تحسين ظروف الموظفين ومقاولي التوصيل.

رفع الأجور

تظهر الأرقام حتى 21 مارس/ آذار التي أعدها اتحاد نقابات العمال الياباني (رينغو) ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 5.25%.

الحد الأقصى للعمل الإضافي

بموجب قانون معايير العمل المعدل، بدأت الحدود القصوى للعمل الإضافي السريان اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، والتي تقيد ساعات العمل الإضافية لسائقي الشاحنات والمركبات الأخرى إلى 960 ساعة من العمل الإضافي السنوي، ولعمال البناء إلى 720 ساعة. أما الحد الأقصى للأطباء فقد حُدد بـ 1860 ساعة سنويًا، بسبب الحاجة إلى الحفاظ على النظام الطبي خارج المدن الكبرى. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحدود القصوى إلى نقص في العمالة وقد تؤثر على الخدمات المقدمة. وتشير تقديرات مؤسسة بحثية خاصة إلى أنه ما لم يتم اتخاذ أي إجراءات، فإن الحد الأقصى للعمل الإضافي يمكن أن يقلل من قدرة النقل بنسبة تصل إلى 35% بحلول عام 2030. تدفع هذه الخطوة الشركات إلى تعزيز الكفاءة في نقل البضائع بهدف تخفيف الضغط عن سائقي الشاحنات.

بدء خدمات مشاركة ركوب السيارات

تم رفع الحظر عن خدمة ”مشاركة الركوب“ حيث يقوم السائقون العاديون بنقل الركاب بسياراتهم الخاصة في الأول من أبريل/ نيسان في بعض مناطق أربع محافظات: طوكيو، كاناغاوا، آيتشي، وكيوتو. يتم إدارة الخدمات من قبل شركات سيارات الأجرة والأسعار هي نفسها بالنسبة لسيارات الأجرة. يهدف هذا الإجراء إلى تغطية النقص في سيارات الأجرة في المناطق السياحية وأماكن أخرى. واعتبارًا من شهر مايو/ أيار، ستبدأ الخدمات في مناطق سابورو، سينداي، سايتاما، تشيبا، أوساكا، كوبي، هيروشيما، وفوؤكوكا.

مراجعة القانون المدني بشأن الأبوة

تم تغيير القانون المدني لإلغاء القانون القديم الذي كان ينص على أن الطفل الذي يولد خلال 300 يوم من طلاق المرأة يُعتبر طفل الزوج السابق. أدى هذا التغيير إلى مشكلة عدم تسجيل الأمهات لأطفالهن. بموجب التنقيح الجديد، يُفترض الآن أن الطفل الذي يولد بعد زواج المرأة مرة أخرى بعد الطلاق هو طفل الزوج الجديد. كما يزيل هذا التغيير الحظر المفروض على زواج النساء مرة أخرى خلال 100 يوم من الطلاق.

العائلة الإمبراطورية على إنستغرام

أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري عن إطلاق حساب جديد على منصة إنستغرام، حيث ستقوم بنشر صور بشكل أساسي لأنشطة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)