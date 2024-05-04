تعرف على تميمة أوساكا إكسبو 2025

يُظهر الاهتمام المتزايد بشخصية ”مياكو-مياكو“ الغامضة استعداد الجمهور لمواكبة وزيارة معرض أوساكا الدولي إكسبو 2025. تصاحب هذه الشخصية الغامضة أجواءً من التشويق والفضول، مما يعزز فعالية حملتها الترويجية ويثير اهتمام الجماهير ويجذب المزيد من الزوار المحتملين للمعرض. تعتبر ”مياكو-مياكو“ ليست مجرد تميمة، بل تمثل رمزًا لروح الابتكار والتفاؤل التي تحملها الفعاليات العالمية مثل معرض أوساكا الدولي إكسبو 2025.

ي مارس/آذار 2022، تم اختيار شخصية مياكو-مياكو من بين 1898 تصميماً مقترحاً لتكون الشخصية الرسمية لمعرض أوساكا إكسبو 2025. المعرض من المقرر أن يُعقد في الفترة من 13 أبريل/نيسان إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على جزيرة يوميشيما بأوساكا. تتميز شخصية مياكو-مياكو بأجزائها الحمراء التي تمثل ”خلايا“ تنفصل وتتكاثر، بينما تُعبر أجزاؤها الزرقاء عن صورة الماء الذي يمكن أن يتحول ويتشكل بحرية. ويُشير اسم الشخصية إلى الأمل في إمكانية نقل الحمض النووي البشري والمعرفة والتاريخ، وجعلهم يكونون بمثابة ”نبض“ مستمر.

وبحسب موقع الهيئة اليابانية للمعرض الدولي 2025، تتمتع شخصية مياكو-مياكو بطبيعتها الودية والقدرة على التحول إلى أشكال مختلفة، وكذلك العثور على قوس قزح بعد هطول الأمطار. ويقال إنها تحب التفاعل مع جميع أنواع الأشياء، الحية وغير الحية. ومسقط رأسها هو نبع صغير في مكان ما في منطقة كانساي.

ملف التعريف بشخصية مياكو-مياكو محل الميلاد: نبع صغير في مكان ما في منطقة كانساي. الشخصية: ودود، ولكن أهوج. المهارات الخاصة: التحول إلى أشكال مختلفة والعثور قوس قزح بعد المطر. الأشياء المفضلات: يحب التفاعل مع جميع أنواع المخلوقات والأشياء. المصمم: ياماشيتا كوهي، مصمم ومؤلف كتب مصورة. (المعلومات والرسوم التوضيحية مقدمة من الهيئة اليابانية للمعرض الدولي 2025)

يتم بيع السلع المرخصة رسميًا لشخصية مياكو-مياكو بشكل جيد، حيث أبرمت 107 شركات اتفاقيات ترخيص رسمية حتى 2 أبريل/نيسان 2024، وتتوفر حوالي 800 منتج حتى نهاية مارس/آذار. بالإضافة إلى إمكانية التسوق عبر الإنترنت، يمكن العثور على 6 متاجر دائمة في طوكيو وأوساكا وكيوتو. وابتداءً من 12 أبريل/ نيسان وما بعده، سيتم افتتاح خمسة متاجر أخرى، منها واحدة في هوكايدو وأخرى في فوكوكا. وتعتبر الدمى القطيفة لشخصية مياكو-مياكو، وسلاسل المفاتيح، والملصقات من بين المنتجات الثلاث الأكثر شعبية بين الزوار الأجانب لليابان، وفقًا للترتيب.



المتجر الرسمي لمعرض أوساكا إكسبو 2025 في متجر دايمارو أوميدا متعدد الأقسام. (© الهيئة اليابانية للمعرض الدولي 2025)



المنتجات التي تضم تصميم شخصية مياكو-كيامو. (© الهيئة اليابانية للمعرض الدولي 2025)

وهناك طلب كبير على شخصية مياكو-كيامو في الفعاليات المختلفة داخل اليابان وخارجها. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رافقت الشخصية وفدًا من أوساكا إلى ملبورن بأستراليا، للاحتفال بمرور 45 عامًا على الانتماء والارتباط كمدن شقيقة. ثم في مارس/ آذار من هذا العام، شاركت شخصية مياكو-مياكو بأنشطة مختلفة للترويج للمعرض في حدث أقيم بمدينة هو-تشي-منه بفيتنام.

واعتبارًا من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أي قبل 500 يوم من بدء فعاليات المعرض، بدأت شركة خطوط القطارات جي آر ويست في استخدام تصميمات مياكو-مياكو على جدران العربات في القطارات على طول خط أوساكا الدائري وخط جي آر يوميساكي. ثم، في 13 أبريل/ نيسان، قبل عام واحد بالضبط من الافتتاح، بدأت قطارات شينكانسن باستخدام التصميمات المماثلة أيضًا على طول الخطوط في النصف الغربي من اليابان. وستستمر كل هذه القطارات في العمل حتى انتهاء فترة المعرض.



أحد القطارات تكتسي عرباته بتصميم مياكو-مياكو في مستودع منطقة ”سويتا“ العام التابع لشركة السكك الحديدية اليابانية جى آر ويست، فرع محطة مورينوميا، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (© جي آر ويست)



قطار توكايدو-سانيو شينكانسن يتميز بتصميمات مياكو-مياكو ومعرض الإكسبو على جدران عرباته. (© شركة جي آر ويست)

وبالإضافة إلى ذلك، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أطلقت الخطوط الجوية اليابانية طائرة ”جال مياكو-مياكو“ المطلية خصيصًا بتصميمات الشخصية، والتي من المقرر أن تواصل رحلاتها حتى مايو/ آيار 2025 تقريبًا.



طائرة ”الخطوط الجوية اليابانية مياكو-مياكو“ المطلية خصيصًا في مطار أوساكا الدولي (مطار إيتامي) في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (© الخطوط الجوية اليابانية)

(النص الأصلي باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: تمثال كبير للتميمة الرسمية مياكو-مياكو في حدث أقيم في حي تشوؤ بأوساكا، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بمناسبة بقاء 500 يوم على افتتاح معرض أوساكا إكسبو 2025. © جيجي برس)