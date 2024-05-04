تعرف على تميمة أوساكا إكسبو 2025

تعرف على تميمة أوساكا إكسبو 2025اقتصاد
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ي مارس/آذار 2022، تم اختيار شخصية مياكو-مياكو من بين 1898 تصميماً مقترحاً لتكون الشخصية الرسمية لمعرض أوساكا إكسبو 2025. المعرض من المقرر أن يُعقد في الفترة من 13 أبريل/نيسان إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على جزيرة يوميشيما بأوساكا. تتميز شخصية مياكو-مياكو بأجزائها الحمراء التي تمثل ”خلايا“ تنفصل وتتكاثر، بينما تُعبر أجزاؤها الزرقاء عن صورة الماء الذي يمكن أن يتحول ويتشكل بحرية. ويُشير اسم الشخصية إلى الأمل في إمكانية نقل الحمض النووي البشري والمعرفة والتاريخ، وجعلهم يكونون بمثابة ”نبض“ مستمر.
وبحسب موقع الهيئة اليابانية للمعرض الدولي 2025، تتمتع شخصية مياكو-مياكو بطبيعتها الودية والقدرة على التحول إلى أشكال مختلفة، وكذلك العثور على قوس قزح بعد هطول الأمطار. ويقال إنها تحب التفاعل مع جميع أنواع الأشياء، الحية وغير الحية. ومسقط رأسها هو نبع صغير في مكان ما في منطقة كانساي.
يتم بيع السلع المرخصة رسميًا لشخصية مياكو-مياكو بشكل جيد، حيث أبرمت 107 شركات اتفاقيات ترخيص رسمية حتى 2 أبريل/نيسان 2024، وتتوفر حوالي 800 منتج حتى نهاية مارس/آذار. بالإضافة إلى إمكانية التسوق عبر الإنترنت، يمكن العثور على 6 متاجر دائمة في طوكيو وأوساكا وكيوتو. وابتداءً من 12 أبريل/ نيسان وما بعده، سيتم افتتاح خمسة متاجر أخرى، منها واحدة في هوكايدو وأخرى في فوكوكا. وتعتبر الدمى القطيفة لشخصية مياكو-مياكو، وسلاسل المفاتيح، والملصقات من بين المنتجات الثلاث الأكثر شعبية بين الزوار الأجانب لليابان، وفقًا للترتيب.
وهناك طلب كبير على شخصية مياكو-كيامو في الفعاليات المختلفة داخل اليابان وخارجها. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رافقت الشخصية وفدًا من أوساكا إلى ملبورن بأستراليا، للاحتفال بمرور 45 عامًا على الانتماء والارتباط كمدن شقيقة. ثم في مارس/ آذار من هذا العام، شاركت شخصية مياكو-مياكو بأنشطة مختلفة للترويج للمعرض في حدث أقيم بمدينة هو-تشي-منه بفيتنام.
واعتبارًا من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أي قبل 500 يوم من بدء فعاليات المعرض، بدأت شركة خطوط القطارات جي آر ويست في استخدام تصميمات مياكو-مياكو على جدران العربات في القطارات على طول خط أوساكا الدائري وخط جي آر يوميساكي. ثم، في 13 أبريل/ نيسان، قبل عام واحد بالضبط من الافتتاح، بدأت قطارات شينكانسن باستخدام التصميمات المماثلة أيضًا على طول الخطوط في النصف الغربي من اليابان. وستستمر كل هذه القطارات في العمل حتى انتهاء فترة المعرض.
وبالإضافة إلى ذلك، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أطلقت الخطوط الجوية اليابانية طائرة ”جال مياكو-مياكو“ المطلية خصيصًا بتصميمات الشخصية، والتي من المقرر أن تواصل رحلاتها حتى مايو/ آيار 2025 تقريبًا.
(النص الأصلي باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: تمثال كبير للتميمة الرسمية مياكو-مياكو في حدث أقيم في حي تشوؤ بأوساكا، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بمناسبة بقاء 500 يوم على افتتاح معرض أوساكا إكسبو 2025. © جيجي برس)