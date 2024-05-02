انخفاض غير مسبوق في 2023.. هل تتدارك اليابان نزيفها السكاني الحاد؟

في عام 2023، شهدت اليابان انخفاضًا في إجمالي عدد سكانها للعام الثالث عشر على التوالي، ولكن في الوقت نفسه، ارتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وأكثر إلى أكثر من 20 مليون نسمة للمرة الأولى. يعكس هذا التحول اتجاهًا ديمغرافيًا هامًا في اليابان، حيث يزداد عدد الأشخاص الذين يعيشون لفترات أطول، مما يعزز التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومة والمجتمع. يتطلب هذا الاتجاه استراتيجيات جديدة لإدارة الشيخوخة السكانية وتوفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للمسنين، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد وتحفيز النمو الديمغرافي.

بحسب تقديرات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، بلغ إجمالي عدد السكان في اليابان حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يقارب 124,352,000 نسمة، مسجلًا انخفاضًا بلغ 595,000 شخص (0.48٪) مقارنة بالعام السابق. وقد شهدت اليابان انخفاضًا في عدد سكانها للعام الثالث عشر على التوالي. وبلغ عدد السكان اليابانيين المواطنين 121,193,000 نسمة، مما يمثل انخفاضًا قياسيًا سنويًا بلغ 837,000 شخص أو 0.69٪. هذه الأرقام تشير إلى تحديات ديمغرافية جادة تواجه اليابان وتتطلب استراتيجيات متكاملة للتعامل معها.

الإحصائيات تظهر أن الانخفاض الطبيعي للسكان، الذي يتم حسابه بطرح عدد المواليد من عدد الوفيات، بلغ رقمًا قياسيًا يبلغ 837,000 نسمة، وهذا هو الارتفاع السابع عشر على التوالي. وتقسم هذه الزيادة بين الجنسين، حيث بلغت 414,000 نسمة للإناث و423,000 نسمة للذكور. كما شهدت اليابان زيادة صافية في الهجرة للعام الثاني على التوالي، حيث زاد عدد الوافدين إلى اليابان بمقدار 242,000 شخص عن عدد المغادرين.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد شهدت محافظة طوكيو فقط زيادة في عدد السكان، بينما شهدت باقي المحافظات الـ 46 انخفاضًا في العدد السكاني. وتجاوز معدل الانخفاض السكاني 1٪ في 15 محافظة، بما في ذلك محافظات مثل أكيتا (-1.75٪)، أووموري (-1.66٪)، وإيواتي (-1.45٪). هذه الأرقام تظهر التحديات البارزة التي تواجه اليابان في مجال إدارة التغيرات الديمغرافية.

حسب الفئة العمرية، بلغ عدد السكان العاملين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، 73,952,000 نسمة، مسجلًا انخفاضًا سنويًا بمقدار 256,000 نسمة. في المقابل، انخفض عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بمقدار 9,000 نسمة، ليصل إلى 36,227,000 نسمة، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ بدء السجلات المقارنة في عام 1950.

على الجانب الآخر، ارتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر بمقدار 713,000 نسمة، ليصل إلى 20,078,000 نسمة، وهو تجاوز تاريخي لعلامة 20 مليون نسمة للمرة الأولى. وتمثل هذه الفئة العمرية الآن 55.4٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر. هذه الأرقام تعكس تحولًا هامًا في هيكل السكان وتحديات متزايدة للسياسات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)