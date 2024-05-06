اليابان تشهد ارتفاعاً بإنفاق السياح الأجانب في مؤشر لتعافي الاستهلاك

بفضل تراجع قيمة الين، يشهد اقبال السياح الأجانب على زيارة اليابان نشاطًا ملحوظًا في الإنفاق. ووفقًا لتقديرات وكالة السياحة، فقد سجّلت النفقات المقدرة للربع الأول من العام (القيمة الأولية) زيادة بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالفترة قبل جائحة كورونا. هذا الارتفاع يشير إلى تعافي واعد لقطاع السياحة في اليابان، ويشجع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.

وفقًا لتقرير حديث من منظمة السياحة اليابانية حول اتجاهات استهلاك السياح الأجانب في اليابان، فإن إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2024 قد ارتفع بنسبة 73.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 1.7505 تريليون ين. يُعتبر هذا الارتفاع زيادة بنسبة 52.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، قبل انتشار جائحة كورونا.

بلغ الإنفاق السياحي للزوار الأجانب القادمين إلى اليابان لأغراض السياحة والترفيه حوالي 205,00 ين للفرد، وكان متوسط عدد الليالي التي تم قضائها في اليابان هو 6.5 ليلة لكل شخص.

عند تحليل الإنفاق حسب الجنسية أو المنطقة، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى بإجمالي إنفاق يبلغ 3,526 مليار ين، ويمثل ذلك نسبة 20.1٪ من الإجمالي. تأتي بعدها تايوان بإجمالي إنفاق 2,512 مليار ين، أي بنسبة 14.4٪، وتليها كوريا الجنوبية بإجمالي إنفاق 2,379 مليار ين، بنسبة 13.6٪. وتأتي بعد ذلك الولايات المتحدة بإجمالي إنفاق 1,716 مليار ين، بنسبة 9.8٪، ومن ثم هونغ كونغ بإجمالي إنفاق 1,543 مليار ين، بنسبة 8.8٪. وأخيرًا، تأتي أستراليا بإجمالي إنفاق 943 مليار ين، بنسبة 5.4٪.

عند النظر إلى تركيبة الإنفاق حسب البند، نجد أن تكاليف الإقامة تمثل أكبر نسبة حيث بلغت 32.1٪ من إجمالي الإنفاق، تلتها تكاليف التسوق بنسبة 29.2٪، ثم تكاليف الطعام والشراب بنسبة 21.7٪. وبالنسبة لتكاليف التسوق، ارتفعت نسبة التكلفة من 24.6٪ في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 23 إلى 5114 مليار ين في عام 2024.

أما بالنسبة للمبلغ الأعلى للإنفاق للفرد في السفر، تأتي أستراليا في المرتبة الأولى بمبلغ 373,000 ين، ثم المملكة المتحدة بمبلغ 367,000 ين، وإسبانيا بمبلغ 352,000 ين. بينما تأتي الولايات المتحدة بمبلغ 303,000 ين، والصين بمبلغ 293,000 ين.

يقوم الفريق التابع لمنظمة السياحة اليابانية بإجراء هذه الدراسة أربع مرات في السنة، حيث يُطلب من السياح الأجانب الموجودين في صالات المغادرة بالمطارات والموانئ في جميع أنحاء البلاد التعاون. يُقدم محققو الدراسة أسئلة عبر أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو نماذج ورقية لاستقصاء أغراض زيارتهم لليابان ومستوى الإنفاق وأمور أخرى. يتم تحليل هذه البيانات للوصول إلى نتائج شاملة، وتستهدف الدراسة جمع عينة مستهدفة تتكون من 33,840 مشاركًا في كل دورة من دورات الدراسة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)