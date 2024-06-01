ارتفاع أسعار المواد الغذائية المجمدة وتكاليف الشحن تصل إلى مستوى قياسي في اليابان

تعتبر الأطعمة المجمدة منتجات رائجة بشكل كبير بين الأزواج العاملين والأفراد الذين يعيشون بمفردهم في اليابان. تعكس هذه الظاهرة الاهتمام المتزايد بسهولة التحضير وتنوع الخيارات الغذائية، وتعبر أيضًا عن اعتماد أساليب حياة مرنة وملائمة. وليس ذلك فحسب، بل تشهد هذه الصناعة طلبًا متزايدًا من قبل قطاع الخدمات الغذائية، الذي استعاد نشاطه بعد فترة جائحة كوفيد-19. يُبرز ارتفاع قيمة الشحنات الداخلية في عام 2023 إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، بوضوح قوة هذا القطاع وتأثيره الإيجابي على اقتصاد البلاد.

في تقرير أصدرته جمعية الأطعمة المجمدة في اليابان، تبيّن أن إجمالي إنتاج الأطعمة المجمدة لعام 2023 شهد انخفاضًا بنسبة 3.3٪ مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.546 مليون طن، وهذا يعود جزئيًا إلى زيادة الأسعار التي فرضتها الشركات المصنعة. وعلى الجانب الآخر، سجلت قيمة الشحنات زيادة بنسبة 2.1٪ مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 7799 مليار ين، وهو رقم قياسي جديد للصناعة في اليابان. هذه الأرقام تعكس تحولًا ملحوظًا في عادات استهلاك الطعام، حيث يتزايد الطلب على الوجبات الجاهزة المجمدة بين الأسر والأفراد الذين يبحثون عن الراحة والتنوع في الوجبات. وتبرز هذه البيانات استمرار نجاح وتأثير هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الياباني والتفاعل الإيجابي مع احتياجات السوق وتطلعات المستهلكين.

فيما يتعلق بإنتاج الأطعمة المجمدة المحلي، شهدت كميات الإنتاج المخصصة للاستخدام المنزلي انخفاضًا بنسبة 5.9٪ لتبلغ 757,000 طن، مما أدى إلى انخفاض قيمة الشحنات بنسبة 1.6٪ إلى 3966 مليار ين. بالمقابل، تراجعت كميات الإنتاج للاستخدام التجاري بنسبة 0.7٪ إلى 788,000 طن، لكن قيمة الشحنات ارتفعت بنسبة 6.3٪ إلى 3804 مليار ين. ومن اللافت أن الاستخدام التجاري تجاوز الاستخدام المنزلي في كميات الإنتاج لأول مرة خلال 3 سنوات الماضية.

وفقًا لتقرير نفس الجمعية، يشهد قطاع الخدمات الغذائية، الذي يعاني من نقص في اليد العاملة، تزايدًا في استخدام الأطعمة المجمدة التي لا تتطلب الكثير من الجهد في التحضير. من المتوقع أن تستمر الطلبات الكبيرة على هذه المنتجات للاستخدام التجاري في المستقبل القريب. تتحسن جودة وطعم الأطعمة المجمدة بفضل التطور التقني، مما يجعلها محط جذب للمزيد من العملاء.

وبناءً على الاستحسان الذي نالته الأطعمة المجمدة خلال فترة البقاء في المنزل بسبب جائحة كورونا، تعتقد الجمعية أن هناك مجالًا لزيادة استخدامها في المنازل في المستقبل.

وتتصدر قائمة الأصناف الأكثر إنتاجًا كمية الإنتاج بحسب الفئات، حيث تأتي الأودون” نوع من النودلز“ في المرتبة الأولى، تليها الكروكيت في المرتبة الثانية، ثم الغيوزا في المرتبة الثالثة، والأرز المقلي بالخضروات في المرتبة الرابعة، وأخيرًا تأتي مجموعة الرامين ”نوع من النودلز“ في المرتبة الخامسة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: متجر الأطعمة المجمدة المتخصص لشركة إيون ريتيل FROZEN @ التقطت في 16 نوفمبر 2023، في حي شيناغاو في مدينة طوكيو، اليابان.© جيجي برس)