متجر في كل زاوية... 50 عامًا على افتتاح أول متجر سفن إلفن في اليابان

افتتحت سلسلة متاجر سفن إلفن أول متجر لها في اليابان منذ 50 عامًا في عام 1974. ولديها الآن أكثر من 20 ألف منفذ بيع في جميع أنحاء البلاد. تُعرف هذه المتاجر بتقديم مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن بطريقة مريحة وفعّالة. تشمل المنتجات الوجبات الجاهزة، السلع اليومية، القهوة المطحونة الطازجة، وتذاكر الفعاليات الترفيهية. كما توفر متاجر سفن إلفن خدمات إضافية مثل الحجز عبر الإنترنت، توصيل الطلبات إلى المنازل، وخدمات الدفع، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

في 15 مايو/ أيار 1974، تم افتتاح أول متجر سفن- إلفن في منطقة تويوسو في طوكيو. في تلك الأيام، كان يعمل من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة ليلاً، كما يوحي اسمه. في ذلك الوقت، كان شيئًا مميزًا أن يظل المتجر مفتوحًا حتى وقت متأخر جدًا.

وبعد مرور نصف قرن، أصبح من الممكن العثور على المتاجر الصغيرة الكومبيني في كل مكان تقريبًا، في مناطق المكاتب والمناطق السكنية وعلى طول الطرق الرئيسية - أينما يوجد مشاة أو سيارات. تبيع هذه المتاجر جميع أنواع الطعام، من السندويشات إلى المأكولات اللذيذة الأخرى، دائمًا بأسعار معقولة، بالإضافة إلى القهوة المطحونة الطازجة التي تنافس أي مقهى متخصص.

كما تُقدم متاجر الكومبيني مجموعة واسعة من السلع والخدمات لتلبية احتياجات الزبائن بطريقة مريحة وفعّالة. أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في اليابان، إذ يمكن للناس العثور على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الوجبات الجاهزة، السلع اليومية، خدمات الدفع، وتذاكر الفعاليات الترفيهية.

تتميز متاجر الكومبيني بمرونتها في مواعيد العمل، حيث تعمل على مدار الساعة لتوفير الخدمات في أي وقت. تشمل الخدمات التي تُقدَّم الحجز عبر الإنترنت، توصيل الطلبات إلى المنازل، خدمات الدفع، والعديد من الخيارات الأخرى، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

وحتى السنة المالية 2023 (حتى فبراير/ شباط 2024)، كان هناك 21533 متجرًا لـسفن إلفن في جميع أنحاء اليابان. بلغ إجمالي إيرادات المبيعات 5.3 تريليون ين.

متاجر سفن إلفن في اليابان

1974: افتتاح أول متجر

تم افتتاح أول متجر صغير لكومبيني سفن إلفن في منطقة تويوسو في طوكيو، ليكون بمثابة متجر تجزئة بشكل جديد للعمل من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل.

1975: بدء العمل على مدار 24 ساعة

بدأ متجر تورامارو في كورياما بمحافظة فوكوشيما، تجربة تجريبية للعمل على مدار 24 ساعة في اليوم.

1978: إطلاق الأونيغيري المغلف

أطلقت السلسلة طبق أونيغيري المعبأ في غلاف خاص يفصل الأرز عن غلاف النوري (الأعشاب البحرية). تحافظ تلك الطريقة على النوري مقرمشًا، ومصممة ليتم إزالته عند تناول الطعام. يمكن الآن شراء الأونيغيري، الذي يعد تقليديًا في المنزل.

1982: إدخال نظام نقاط البيع

تم إدخال نظام نقاط البيع الذي يربط بيانات المبيعات بالطلب الدقيق للغاية لتلبية طلب العملاء.

1987: إطلاق أول خدمة لتحصيل فواتير الخدمات

بدء تحصيل دفعات فواتير شركة تبيكو للكهرباء وتوسع هذا لاحقًا ليشمل تحصيل مدفوعات فواتير الغاز والهاتف والمياه.

1996: تركيب آلات الطبع الملونة في المتاجر

2001: إزالة المواد الحافظة والألوان الصناعية من المنتجات الأصلية للمتجر

2001: إطلاق بنك IY (الآن بنك سفن)

2001 سأسيس بنك IY المعروف الآن باسم بنك سفن من خلال استثمار مشترك مع إيتو يوكادو. بدء تركيب آلات الصراف الآلي لبنك IY في طوكيو.

تأسس بنك IY (المعروف الآن باسم Seven Bank) من خلال استثمار مشترك مع Ito-Yokado. بدء تركيب أجهزة الصراف الآلي لبنك IY في طوكيو.

2010: إطلاق خدمة إصدار الوثائق الشخصية

بدأ الكومبيني في تقديم خدمة إصدار نسخ من شهادة الإقامة وشهادات الختم الشخصي من خلال آلات الطلاعة متعددة الوظائف.

2013: إطلاق قهوة سفن

تم إطلاق قهوة سفن إلفن، وتم تركيب أول آلات القهوة الطازجة في المتاجر.

2019: افتتاح أول متجر في أوكيناوا

مع افتتاح أول متاجر لسفن إلفن في أوكيناوا، يمكن الآن العثور على السلسلة في جميع المحافظات الـ 47 في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © كيودو)