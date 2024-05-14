اليابان.. انخفاض قياسي جديد في معدل المواليد يفاقم المخاوف من أزمة ديموغرافية خطيرة

أظهرت بيانات حكومية يابانية أن عدد الأطفال في اليابان انكمش للعام الثالث والأربعين على التوالي، مسجلاً انخفاضاً قياسياً جديداً. بعد قضاء سنوات عديدة على شفا أزمة سكانية محدقة، أدرك كبار أعضاء الحزبين الحاكمين في اليابان الآن أن أمامهم فرصة أخيرة لوقف الانزلاق الحاصل في تعداد السكان قبل أن يصل إلى حالة هبوط لا رجعة فيها. ولهذا الغرض، وضعوا خطة يقول رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إنها جزء من جهود ”غير مسبوقة“ لجعل الناس ينجبون المزيد من الأبناء.

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن تقديرات عدد الأطفال دون سن 15 عامًا في اليابان حتى الأول من أبريل/ نيسان 2024 بلغت 14.01 مليون طفل، أي أقل بمقدار 330 ألفًا عن العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا للعام الثالث والأربعين على التوالي. وهذا هو أدنى مستوى مسجل للإحصاءات القابلة للمقارنة منذ عام 1950. وبلغ عدد الأولاد 7.18 مليون نسمة، وعدد البنات 6.83 مليون نسمة. وبلغت نسبة الأطفال في إجمالي السكان 11.3%، بانخفاض 0.2 نقطة عن العام السابق، مما يمثل العام الخمسين على التوالي من الانخفاض منذ عام 1975. في المقابل، يبلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر 36.25 مليون نسمة (29.2%)، أي ما يقارب 2.6 ضعف عدد الأطفال، مما يسلط الضوء على الخلل الكبير في التركيبة السكانية لليابان.

هذا التغير في هيكل السكان يسلط الضوء على الحاجة الملحة لسياسات داعمة لتعزيز النمو الديموغرافي وتحفيز الإنجاب في اليابان، وإلى جانب ذلك، يبرز أيضًا أهمية تطوير استراتيجيات لمواجهة تحديات المجتمع المتقدم في مواجهة تزايد نسبة كبار السن.

حسب المحافظة، سجلت محافظة أوكيناوا أعلى نسبة من الأطفال بنسبة 16.1%، تليها محافظة شيغا بنسبة 13.0% ومحافظة ساغا بنسبة 12.9%. من ناحية أخرى، سجلت محافظة أكيتا أدنى معدل بنسبة 9.1%، تليها محافظة أوموري بنسبة 10.0% وهوكايدو بنسبة 10.1%. بشكل عام، هناك ميل للارتفاع في الغرب والانخفاض في الشرق.

وفقا للتقرير السنوي الديموغرافي للأمم المتحدة، من بين 37 دولة في العالم يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر، فإن كوريا الجنوبية لديها أدنى نسبة من الأطفال بنسبة 11.2٪، واليابان لديها ثاني أدنى نسبة من الأطفال. تليها إيطاليا بنسبة 12.2% وإسبانيا بنسبة 13.5%.

ومن حيث الفئات العمرية، كان لدى الفئة العمرية من 12 إلى 14 عامًا أكبر عدد من الأطفال (3.17 مليون شخص)، يليها من 9 إلى 11 عامًا (3.05 مليون شخص)، ومن 6 إلى 8 سنوات (2.88 مليون شخص)، ومن 3 إلى 5 سنوات. كبار السن (2.57 مليون شخص)، ومن 0 إلى سنتين (2.35 مليون شخص) يتناقص عدد السكان مع انخفاض عدد السكان والفئات العمرية، ولا يوجد توقف لاتجاه انخفاض معدلات المواليد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)