ضرائب مسقط الرأس.. نظام فريد يعزز الروابط بين السكان والمناطق المختلفة في اليابان

يقدم نظام الضرائب البلدية في اليابان فرصة فريدة للمواطنين لتلقي هدايا من خلال تقديم المدفوعات الضريبية للبلديات التي لا يسكنون فيها. وقد كشفت دراسة حديثة أن هذا النظام يدفع العديد من الأشخاص إلى زيارة هذه البلديات التي دعموها، مما يحول المدفوعات الضريبية إلى رحلات سياحية مثيرة.

نظام دفع الضرائب لمسقط الرأس في اليابان، المعروف باسم ”Furusato Nozei“، هو نظام يتيح للمواطنين اليابانيين تقديم تبرعات مالية للمناطق الريفية أو المناطق الأخرى التي يرغبون في دعمها بدلاً من دفع جزء من ضرائبهم المحلية للبلديات التي يعيشون فيها. في المقابل، يحصل المتبرعون على مجموعة متنوعة من الهدايا أو المنتجات المحلية من المنطقة التي تبرعوا لها. يختار المواطنون المنطقة التي يرغبون في دعمها ويقدمون تبرعًا ماليًا لها، ويمكن القيام بذلك عبر الإنترنت من خلال منصات متخصصة أو عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة. هذا النظام يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية والبلديات الصغيرة في اليابان التي قد تعاني من تراجع سكاني أو اقتصادي، كما يعزز هذا النظام الروابط بين السكان والمناطق المختلفة في اليابان ويشجع على الشعور بالتضامن الوطني. يتم خصم مبلغ التبرع (باستثناء مبلغ صغير يعتبر مساهمة رمزية) من ضريبة الدخل وضريبة السكن المحلية للفرد، ويتم هذا التخفيض الضريبي على أساس السنة المالية اللاحقة. كجزء من الامتنان، تقدم البلديات التي تتلقى التبرعات هدايا أو منتجات محلية مثل الأطعمة التقليدية، المشروبات، الحرف اليدوية، وغير ذلك

في هذا السياق، كشفت دراسة استقصائية أجراها ”ترست بنك“، الذي يدير موقع ”فوروساتو تشويس“، والذي عن طريقه يمكن اختيار البلدية التي تود أن تذهب لها أموال الضرائب الخاصة بك، أن 57.3٪ من 1683 شخصًا تزيد أعمارهم عن 20 عامًا قد قدموا الضرائب لمناطق سبق لهم زيارتها أثناء عطلاتهم. ومن بين الأسباب التي دفعتهم لذلك، قال 52.5٪ ”أعجبتني المنطقة وأردت تقديم الدعم لها“، بينما أجاب 37.8٪ ”أردت الحصول على هدايا الشكر والامتنان من المنطقة“.

على الجانب الآخر، قال 38.9% من الأشخاص إنهم ”قضوا إجازتهم في منطقة دفعوا لها ضريبة مسقط الرأس في الماضي“. وعلى الرغم من أن أقل من نصف المشاركين فعلوا ذلك، إلا أنه لا يزال من الواضح أن هذا هو السبب وراء اختيارهم لتلك المنطقة للقيام برحلة. عندما سُئلوا عن سبب قيامهم بمثل هذه الرحلات، كان السبب الأكثر شيوعًا، بنسبة 47.8%، هو ”أردت تذوق الطعام الذي تلقيته كهدية شكر في تلك المنطقة“. وتلا ذلك 37.6% قالوا: ”لقد تعلقت بالمنطقة بعد أن دفعت لها ضريبة مسقط الرأس“.

أشار ”ترست بنك“ إلى أن المدفوعات الضريبية للمدن تحفز اهتمام الناس بمختلف المناطق، وتعطي لهم سببًا للسفر إليها، مما يؤدي إلى التواصل والتفاعل مع السكان المحليين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صوة العنوان من © بيكستا)