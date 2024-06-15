موسم الأمطار في عام 2024 يجلب خطر هطول الأمطار الغزيرة في اليابان

في 21 مايو/أيار، دخلت أوكيناوا وأمامي موسم المطر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن دخول موسم المطر تدريجيًا في المناطق شمال كيوشو (باستثناء هوكايدو) مع بداية شهر يونيو/حزيران. شهد عام 2023 أمطارًا غزيرة في بداية يونيو/حزيران وفي نهاية يونيو/حزيران حتى منتصف يوليو/تموز، مما أدى إلى فيضانات نهرية وكوارث طينية وغيرها من الكوارث المائية.

موسم الأمطار في اليابان يُعرف بـ ”تسويو“، وهو موسم هام جدا في التقويم الزراعي والثقافي الياباني. يشهد موسم ”تسويو“ تساقط الأمطار الغزيرة والموسمية التي تأتي بعد فصل الربيع وقبل فصل الخريف. يبدأ موسم ”تسويو“ عادة في أواخر شهر مايو ويستمر حتى منتصف أكتوبر، ويختلف توقيت بداية ونهاية الموسم قليلاً باختلاف المناطق في اليابان.

يُعتبر موسم ”تسويو“ فترة حيوية للزراعة، حيث يتميز بتساقط الأمطار الغزيرة التي تُغذي الأراضي الزراعية وتُساعد في نمو المحاصيل مثل الأرز والفواكه والخضروات. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان إلى فيضانات وانهيارات أرضية، مما يسبب أضرارًا للمزارع والمجتمعات المحلية.

يوضح الرسم البياني أدناه بداية ونهاية موسم الأمطار ”تسويو“ في مناطق مختلفة من اليابان في عام 2023، بالإضافة إلى البداية والنهاية في الأعوام العادية. في العام الماضي، بدأ موسم الأمطار في شمال كيوشو، تشوغوكو، شيكوكو، كانساي، وتوكاي في نفس اليوم، وهو 29 مايو/أيار، أي قبل أسبوع تقريبًا من المتوسط. . ومن اللافت للنظر أن توكاي وكانساي شهدتا بداية موسم الأمطار في شهر مايو/أيار للمرة الأولى خلال عقد من الزمن.

في نهاية يونيو/حزيران، أعلنت أوكيناوا وأمامي أوشيما انتهاء موسم الأمطار وتلاهما مناطق شيكوكو، تشوغوكو، كانساي، وتوكاي في منتصف يوليو/تموز، بينما انتهى موسم الأمطار في هوكوريكو وكانتو كوشين وتوهوكو حوالي 21 إلى 22 يوليو/تموز. وكانت منطقة كيوشو الأكثر تأخرًا، حيث انتهى موسم الأمطار فيها في 25 يوليو/تموز.

في السنة المتوسطة، يبدأ موسم الأمطار في أوائل يونيو/حزيران في المناطق الممتدة من شمال كيوشو إلى كانتو كوشين - والتي تشمل مدن طوكيو، أوساكا، ناغويا، فوكوؤكا – وينتهي في حوالي 20 يوليو/تموز. ويبلغ هطول الأمطار في هذه الفترة حوالي 500 إلى 600 ملليمتر في شمال كيوشو و300 ملليمتر في منطقتي كانتو كوشين وتوكاي.

اختلاف كمية الأمطار من سنة إلى أخرى

يوضح الشكل أدناه كمية هطول الأمطار في منطقة كانتو كوشين على مدى السنوات الثلاثين الماضية مقارنة بكمية الهطول في سنة متوسطة. ويمكن ملاحظة أن الكمية تختلف بشكل كبير من سنة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، خلال موسم الأمطار في عام 1990، لم تشهد منطقة كانتو سوى نصف كمية الأمطار المعتادة. وفي المقابل، امتد موسم الأمطار في عام 2020 حتى 1 أغسطس/آب، حيث بلغت كمية الأمطار 1.7 ضعف الكمية المعتادة.

خلال موسم الأمطار، وخاصة في نهايته، غالبًا ما تكون كميات الأمطار غزيرة، مما يستدعي الحذر الشديد من الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة والكوارث الطينية.

في عام 2023، توقفت جبهة الأمطار الموسمية بالقرب من جزيرة هونشو من 1 إلى 3 يونيو/حزيران. ومع اقتراب إعصار رقم 2 بشكل كبير من أوكيناوا، تسببت الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من غرب اليابان إلى شرقها، خاصة على الجانب المطل على المحيط الهادئ، مما أدى إلى وفاة أو فقدان 7 أشخاص وحدوث أضرار في أكثر من 8000 منزل في جميع أنحاء البلاد.

من 28 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز، استمرت الأمطار الغزيرة، حيث تجاوزت كمية الأمطار خلال هذه الفترة 1200 مليمتر في محافظات أويتا وساجا وفوكوؤكا. وأدت الفيضانات خلال هذه الفترة إلى وفاة 14 شخصًا وتضرر أكثر من 3000 منزل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: آثار انهيار أرضي حدث في بلدة تانوشيمارو في مدينة كورومي،محافظة فوكوؤكا 10يوليو2023 ، © جيجي برس)