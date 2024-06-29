اليابان.. تراجع الرغبة في الزواج والإنجاب

في السنوات الأخيرة، شهد المجتمع الياباني تغيرات جذرية في توجهات الشباب نحو الزواج والإنجاب. الأطفال الذين وُلدوا في عام 2010 ويبلغون الآن 13 عامًا، يظهرون انخفاضًا ملحوظًا في الرغبة في الزواج والإنجاب في العشرينات من عمرهم مقارنةً بمن وُلدوا في عام 2001 عندما كانوا في المرحلة الإعدادية. تعكس هذه التغيرات تحولًا في القيم والأولويات بين الأجيال، حيث يفضل العديد من الشباب اليوم التركيز على التعليم والمسار المهني والاستقلال الشخصي قبل التفكير في الزواج وتكوين الأسرة.

كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية مؤخرًا عن تراجع ملحوظ في رغبة الشباب في الزواج والإنجاب في العشرينات من عمرهم. أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين وُلدوا في عام 2010، والذين يبلغون الآن 13 عامًا، يظهرون انخفاضًا واضحًا في تصوراتهم حول الزواج وإنجاب الأطفال في العشرينات من عمرهم مقارنةً بالأطفال الذين وُلدوا في عام 2001 عندما كانوا في نفس العمر. تشير هذه النتائج إلى تغيرات اجتماعية وثقافية مؤثرة في اليابان، قد تكون مرتبطة بعوامل مثل الضغوط الاقتصادية، وتغير نمط الحياة، وتزايد التركيز على التعليم والوظيفة قبل التفكير في الزواج وتكوين الأسرة.

أجرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية دراسة حديثة أظهرت تراجعًا ملحوظًا في رغبة الشباب في الزواج والإنجاب في العشرينات من عمرهم. شارك في الاستبيان 24755 طفلًا وطفلة، وتلقت الوزارة 20830 ردًا..

أظهرت النتائج أن نسبة الأطفال الذين يفكرون في الزواج قد انخفضت بشكل ملحوظ. وكان الرد الأكثر شيوعًا بين الفتيان والفتيات هو ”لا أفكر في الأمر بشكل محدد“، وكانت هذه النسبة أعلى مما كانت عليه في دراسة مماثلة لمواليد عام 2001.

عند النظر في الرغبة بالزواج في العشرينات، تبين أن نسبة الفتيات اللاتي يخططن للزواج بين سن 20 و24 أو بين سن 25 و29 انخفضت من 54.8% بين مواليد 2001 إلى 35.2% بين مواليد 2010. أما بالنسبة للفتيان، فقد انخفضت النسبة من 32.9% إلى 24.9%.

تعكس هذه الأرقام تحولًا في التوجهات الاجتماعية والاقتصادية بين الشباب في اليابان. من المحتمل أن تكون الضغوط الاقتصادية وصعوبة تحقيق الاستقرار المهني من العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه التوجهات، إضافة إلى التغيرات في القيم الاجتماعية وزيادة التركيز على التعليم والوظيفة قبل التفكير في الزواج وتكوين الأسرة.

فيما يتعلق بإنجاب الأطفال في سن 25-29 عامًا، كان يُفضل ذلك بنسبة 33.9٪ من الفتيات المولودات في عام 2001، بينما لم تصل نسبة الرغبة في إنجاب الأطفال في العشرينيات للفتيات المولودات في عام 2010 إلى 30٪، حيث بلغت 28.1٪ للفئة العمرية من 20 إلى 29 عامًا. وفيما يخص الأولاد، فقد انخفضت النسبة الإجمالية للرغبة في الإنجاب في العشرينيات من 23.8٪ للمواليد في عام 2001 إلى 17.8٪ للمواليد في عام 2010، بانخفاض 6 نقاط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان © بيكستا)