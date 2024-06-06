الحكومة تدرس مراجعة أبجدية «روماجي» للكلمات اليابانية

تدرس الحكومة اليابانية حالياً تغيير إصدارها الصادر قبل 70 عاماً بشأن استخدام ”روماجي“، أو الأبجدية الرومانية للتعبير عن الكلمات اليابانية، وذلك في ظل وجود عدد متزايد من المقيمين والزوار الأجانب في البلاد.

هل تساءلت يومًا عن الطريقة الصحيحة لكتابة اللغة اليابانية باستخدام ”الروماجي“ أو الأبجدية الرومانية؟ يوجد نظامان رئيسيان لكتابة اللغة اليابانية بالأحرف الرومانية، وكلاهما يهدف إلى تحويل الحروف اليابانية إلى الكتابة بالأبجدية الرومانية لتكون مفهومة بوضوح في الغرب.

النظام الأول هو نظام ”كونريئي“، الذي جعلت الحكومة اليابانية منه الطريقة القياسية للكتابة في عام 1954 بموجب صدوره. بينما يأخذ النظام الثاني، وهو نظام ”هيبورن“، اسمه من المبشر الأمريكي جيمس كيرتس هيبورن، الذي استخدم هذا النظام عندما زار اليابان في القرن التاسع عشر.

مع ارتفاع عدد الزوار إلى اليابان وتزايد عدد الأجانب الذين يعيشون فيها، بدأت لجنة تابعة لوكالة الشؤون الثقافية في البلاد في النظر في كيفية توحيد نظام الكتابة ليتماشى مع نظام هيبورن، الذي يستخدم على نطاق واسع. هل ستكون هذه الخطوة هي المفتاح لتبسيط كتابة اليابانية لغير الناطقين بها؟

على سبيل المثال، يستخدم نظام كونريئي المقطع ”ti“، بينما يعبر نظام هيبّورن عنه بـ ”chi“، وهو أقرب إلى التهجي الإنكليزية. وطلب وزير التعليم مورياما ماساهيتو من لجنة تابعة لوكالة الشؤون الثقافية النظر في استخدام أفضل لنظام الروماجي بما يتماشى مع التطورات الحالية.

هيمنة الكتابة بالروماجي

أمثلة لأسماء بعض الأماكن

كونريئي هيبورن 渋谷 Sibuya Shibuya 愛知 Aiti Aichi 難波 Nanba Namba 富士 Huzi Fuji

أمثلة لبعض الأسماء

كونريئي هيبورن 柔道 zyudo judo 津波 tunami tsunami 豆腐 tohu tofu すし susi sushi 天ぷら tenpura tempura 絵文字 emozi emoji

في عام 1954، أصدرت الحكومة إشعارًا وزاريًا بشأن استخدام الحروف اللاتينية، ينص على أن نظام ”كونريئي“ يجب أن يُستخدم ”من حيث المبدأ عند كتابة اليابانية“، وألزم المدارس الابتدائية باتباع هذا الأسلوب أيضًا. من ناحية أخرى، تم اعتماد نظام ”هيبورن“، الذي يقترب من التهجئة الإنكليزية، من قبل المقر العام لقيادة قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية، واستخدم في أسماء محطات القطارات واللافتات الأخرى، مما أدى إلى انتشاره الواسع.



لافته محطة شيبوبيا خط جى آر (حي شيبوبيا)، طوكيو، 9 فبراير 2024© جيجي برس

أوضحت إدارة اللغة اليابانية في وكالة الشؤون الثقافية أن ”الإشعار الوزاري ليس إلزاميًا ويُقصد به فقط كإرشاد حكومي“. ينص الإشعار أيضًا على أنه ”فقط عندما يكون من الصعب إجراء تغييرات مفاجئة“ في حالة العلاقات الدولية والاتفاقيات، يكون من المقبول استخدام نظام هيبورن. حاليًا، يُستخدم نظام هيبورن على نطاق واسع في جوازات السفر وكذلك على لافتات الطرق وغيرها من لافتات المعلومات. إذا تقدمت مداولات المجلس وتمت مراجعة الإشعار الوزاري، فستكون هذه المرة الأولى منذ حوالي 70 عامًا التي يتغير فيها الموقف بشأن التحويل الروماني للحروف اليابانية.

في 15 مايو/أيار، قدم وزير التعليم والثقافة ماساهيتو مورياما وثائق تتعلق بمسألة بكتابة اللغة اليابانية بالروماجي إلى المجلس، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي كُتب فيه الإشعار الأصلي، كان من المتوقع استخدام الروماجي ”للكتابة باللغة اليابانية“، بينما يستخدم الآن بشكل رئيسي ”لمراعاة الأشخاص الذين ليست اليابانية لغتهم الأولى ولإيصال المعلومات إلى المجتمع الدولي“.

وسينظر المجلس أيضًا في كتابة أحرف روماجي مشابهة للغة الإنكليزية، مثل ”جودو“ و”ماتشا“، والتي تستخدم بالفعل على نطاق واسع في المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن يتوصل المجلس إلى نتيجة في وقت ما في الربيع المقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)