تعرف على متوسط الأصول الموروثة في طوكيو

كشفت دراسة استقصائية يابانية حديثة حول قضايا الميراث أن متوسط قيمة الأصول الموروثة على مستوى البلاد وصل إلى 25.9 مليون ين. وبيّنت الدراسة أن هذا المتوسط يختلف بشكل ملحوظ بين المناطق، حيث بلغ في طوكيو 30 مليون ين، مما يعكس التفاوت الاقتصادي بين العاصمة وبقية المناطق. وأظهرت الدراسة أيضاً أن النسبة الأكبر من الميراث تتضمن العقارات والأصول المالية، بالإضافة إلى أنماط مختلفة من الممتلكات الشخصية. يعكس هذا التفاوت في قيم الأصول الموروثة الاختلافات في تكاليف المعيشة والقيمة العقارية بين المدن والمناطق الريفية في اليابان.

أجرت شركة كاموكورا شينشو، وهي شركة مقرها طوكيو تقدم خدمات تتعلق بنهاية الحياة، استطلاعًا عبر الإنترنت استهدف مستخدميها الذين يستفسرون عن الأمور المتعلقة بالميراث. تلقت الشركة 417 إجابة صالحة من المشاركين. أظهرت النتائج أن المبلغ الإجمالي الأكثر شيوعًا للأصول الموروثة، بنسبة 42%، كان ”أقل من 10 ملايين ين“. يلي ذلك النطاق التالي الأكثر شيوعًا، بنسبة 14.6%، وهو ”10 ملايين ين إلى 20 مليون ين“، ثم 12.7% حصلوا على ”20 مليون ين إلى 30 مليون ين“.

عند النظر إلى ردود الورثة المقيمين في منطقة العاصمة طوكيو (محافظات طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، تشيبا)، تبين أن 28.4% منهم ورثوا ”أقل من 10 ملايين ين“، مما يجعل هذه النسبة أقل من المتوسط الوطني. وبالمقابل، كان هناك عدد أكبر من الأشخاص في طوكيو ورثوا ما يتراوح بين ”20 مليون ين إلى 30 مليون ين“ مقارنة بما يتراوح بين ”10 ملايين إلى 20 مليون ين“، مما يشير إلى ميل لأن تكون الأصول الموروثة أعلى في منطقة العاصمة.

على الصعيد الوطني، بلغ متوسط مبلغ الأصول الموروثة 25.9 مليون ين، بينما في طوكيو بلغ هذا المتوسط 30 مليون ين، مما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في الميراث بين العاصمة والمناطق الأخرى.

على الصعيد الوطني، تمثل ”الأرض/العقار“ الأصول الموروثة الأكثر شيوعًا، حيث حصل عليها 84.4% من المشاركين. ومع ذلك، في منطقة طوكيو، كانت الأصول الموروثة الأكثر شيوعًا هي ”النقد/المدخرات“ (79.1% من المشاركين).

وعندما سُئل المشاركون عما كانوا يتمنون القيام به بينما كان المتوفى لا يزال على قيد الحياة، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا، بنسبة 36.7%، هي التشاور مع المتوفى بشأن الميراث. يبدو أن هناك نقصًا في التواصل بين أفراد الأسرة نظرًا لكونها قضية حساسة. وكانت الإجابتان الرئيسيتان الأخريان هما 34.5% الذين تمنوا لو أنهم تعلموا عن إجراءات الميراث و25.7% الذين شعروا أنه كان ينبغي إنشاء جرد للأصول.

تم إجراء الاستطلاع على شكل استبيان عبر الإنترنت، واستهدف الأشخاص الذين طلبوا استشارة بشأن مسائل الميراث أو الخدمات المتعلقة بإجراءات الميراث.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)