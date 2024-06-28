انخفاض عدد الوفيات في أماكن العمل في اليابان

في التسعينيات، كان هناك أكثر من 2000 حالة وفاة سنويًا بسبب حوادث العمل، مما يعكس مدى خطورة بيئات العمل في تلك الفترة. ومع مرور الوقت، شهدت هذه النسبة انخفاضًا كبيرًا بفضل جهود تحسين معايير السلامة والصحة المهنية. اليوم، يقل عدد الوفيات السنوية بسبب حوادث العمل عن النصف مقارنةً بما كانت عليه في التسعينيات، وذلك نتيجة لتبني العديد من الشركات والمصانع لتدابير سلامة صارمة، وزيادة الوعي بأهمية الوقاية من الحوادث في مكان العمل.

وفقًا لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، كان عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرتبطة بالعمل في عام 2023 (باستثناء تلك الناجمة عن فيروس كورونا) هو الأقل على الإطلاق في اليابان، حيث انخفض بنسبة 19 حالة وفاة على أساس سنوي إلى 755 حالة وفاة. بلغ الإجمالي المشترك للإصابات القاتلة/غير القاتلة التي أدت إلى الغياب عن العمل لمدة أربعة أيام أو أكثر 135371 إصابة، بزيادة قدرها 3016 إصابة عن عام 2022. وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها هذا الرقم.

فيما يتعلق بحوادث العمل المرتبطة بفيروس كورونا، كانت هناك 4 وفيات، بانخفاض 13 حالة وفاة على أساس سنوي، بينما انخفضت الإصابات القاتلة/غير المميتة من 122352 إلى 33637.

في تسعينيات القرن الماضي، كان هناك أكثر من 2,000 حالة وفاة سنوية بسبب حوادث العمل، ولكن هذا الرقم انخفض الآن إلى أقل من النصف. في المقابل، فإن المجموع الكلي للإصابات المميتة وغير المميتة التي أدت إلى الغياب عن العمل لمدة 4 أيام أو أكثر قد ازداد تدريجياً على مدار العقد الماضي، حيث بلغ 105718 إصابة في عام 2009.

حسب الصناعة، كان أكبر عدد من الوفيات في عام 2023 هو 223 حالة وفاة (30% من الإجمالي) في قطاع الإنشاءات، يليه 138 في قطاع التصنيع و110 في قطاع نقل البضائع البري، بما في ذلك النقل بالشاحنات. في حالة الإصابات القاتلة وغير القاتلة التي أدت إلى الغياب عن العمل لمدة 4 أيام أو أكثر، سجلت الصناعة التحويلية أعلى رقم بـ 27194 حالة.

كان أكثر أنواع حوادث العمل شيوعًا التي أدت إلى إصابات مميتة أو غير مميتة هو ”السقوط بسبب الانزلاق أو التعثر وما إلى ذلك“، حيث أصيب 36058 شخصًا (27% من الإجمالي). وتلا ذلك 22053 شخصًا (16%) تعرضوا ”لإصابات ناجمة عن ردود أفعالهم أو بذلهم جهدًا مفرطًا“، مثل محاولة رفع أشياء ثقيلة جدًا، و20758 (15%) كانت حوادثهم ناجمة عن ”السقوط من الأشجار والمباني وما إلى ذلك”.

ووفقًا لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، يمثل الأشخاص العاملون الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر 18.7% من إجمالي السكان العاملين، بزيادة قدرها تسع نقاط مئوية على مدار العشرين عامًا الماضية. كما لوحظت زيادة بأكثر من 10 نقاط مئوية في نسبة الأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين تعرضوا لإصابات مميتة وغير مميتة أدت إلى غياب عن العمل لمدة 4 أيام أو أكثر بسبب حوادث مرتبطة بالعمل، حيث بلغت 29.3٪.

كان هناك 4.02 حادث سنوي لكل 1000 عامل في سن 60 عامًا فأكثر، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف نسبة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عامًا، وحوالي أربعة أضعاف نسبة النساء في هذه الفئة العمرية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)