التدخين في اليابان: بين الرغبة في الإقلاع وفوائده في مكان العمل!

وجدت دراسة استقصائية للمدخنين في اليابان أنه على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنه يحسن التواصل في العمل، إلا أن معظمهم لا يزالون يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

مع استمرار تنامي الوعي الصحي في اليابان، يشعر المدخنون بأنهم على الهامش بشكل متزايد. سألت عيادة ”كلينيك فور“ التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، والتي تقدم استشارات وجهًا لوجه وعبر الإنترنت، 521 مدخنًا عن رأيهم في مزايا التدخين وعيوبه.

قال أكثر من نصفهم إنهم يدخنون ”لتخفيف التوتر والشعور بالاسترخاء“ (56%) و”لتغيير المزاج“ (54%)، يليهم أولئك الذين قالوا ”أصبح التدخين عادة من عادات نمط الحياة“ (30%). وقال عدد معين من المدخنين أيضًا إنها مفيدة للتواصل الاجتماعي، حيث يستخدمون هذه العادة للمساعدة في ”التواصل في مكان العمل“ (22%) و”التواصل بين الأصدقاء“ (13٪)

عندما سُئلوا عن مزايا التدخين في العمل، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي أنه ”من الأسهل مناقشة الأمور المتعلقة بالعمل والتحدث بين المدخنين“ (37%)، يليها من قالوا إنه ”سهولة التحول من أجواء العمل“ (32%) ومن قالوا إنه ”يقلل من ضغوط العمل“ (29%). وبالنظر إلى ما إذا كان المدخنون يشعرون أن عملهم قد سار بسلاسة أكبر بسبب التواصل الذي حدث في أماكن التدخين أو من خلال أخذ استراحات للتدخين، كان الإجمالي، بما في ذلك أولئك الذين أجابوا ”إلى حد ما“، 74%.

ومع ذلك، عندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانوا يعتزمون الإقلاع عن التدخين في المستقبل، كان 73% من المستجيبين يفكرون في الإقلاع عن التدخين في المستقبل، بما في ذلك أولئك الذين قالوا ”ربما“. وكان السببان الرئيسيان لذلك هما ”لأن ذلك يكلف مالاً“ (53%) و”أنا منزعج من رائحة ملابسي ومنزلي“ (44%).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)