اليابان تشهد زيادة قياسية فى عدد الطلاب الأجانب

بفضل تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شهدت اليابان عودة الطلاب الأجانب مرة أخرى إلى البلاد. تمكن الطلاب من استئناف دراستهم وتجاربهم الأكاديمية بعد فترة من التعليم عن بُعد أو الانتظار بسبب القيود السابقة. تحققت هذه العودة بفضل تحسن الوضع الصحي والتدابير الصحية المكثفة التي اتخذتها الحكومة اليابانية، مما سمح بتخفيف القيود وتسهيل دخول الطلاب من مختلف أنحاء العالم.

أجرت منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO)، وهي مؤسسة مستقلة، مسحًا لحالة الطلاب الدوليين من الخارج حتى 1 مايو/أيار 2023، وكشفت النتائج عن ارتفاع كبير في عدد الطلاب الدوليين المسجلين في مدارس اللغة اليابانية، حيث بلغ عددهم 90,719 طالبًا، وهو الرقم الأعلى منذ بداية تسجيل هذه البيانات في عام 2011. وقد شهد هذا الرقم زيادة بنسبة 83.6%، ما يعكس تعافيًا بارزًا وعودة قوية لليابان كوجهة جذابة للتعليم الدولي.

هذه الأرقام تبرز تحسنًا كبيرًا في الوضع الصحي وتخفيف القيود، مما ساهم في استعادة جاذبية اليابان كوجهة تعليمية عالمية. المدارس اليابانية تجذب الآن تدفقًا غير مسبوق من الطلاب الأجانب، الذين يسعون للاستفادة من جودة التعليم العالية والتجربة الثقافية الفريدة التي توفرها اليابان.

بفضل تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد انتشار جائحة كورونا، شهدت اليابان عودة الطلاب الدوليين بقوة إلى مؤسساتها التعليمية المختلفة. وفقًا لمنظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO)، بلغ إجمالي عدد الطلاب الدوليين في اليابان 279274 طالبًا، مع زيادة تقدر بحوالي 48000 طالب مقارنة بالعام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 20.8%. كانت هذه الزيادة هي الأولى منذ بداية الجائحة، بعد أن شهدت الأرقام انخفاضًا متتاليًا منذ عام 2019 الذي كان فيه الذروة بـ 312214 طالبًا.

تعزى هذه الزيادة إلى التحسن التدريجي في الوضع الصحي العالمي وتخفيف القيود، مما جعل اليابان مقصدًا مفضلًا للطلاب الدوليين الذين يسعون للاستفادة من البيئة التعليمية العالية المستوى والفرص الثقافية المتنوعة التي تقدمها.

الطلاب الدوليون كانوا من الدول التالية:

الصين: 115493 طالباً (41.4% من الإجمالي)

نيبال: 37878 طالباً (13.6%)

فيتنام: 36339 طالباً (13%)

كوريا الجنوبية: 14946 طالباً (5.4%)

ميانمار: 7773 طالباً (2.8%)

شهدت أعداد الطلاب الدوليين القادمين من نيبال، ميانمار، بنغلاديش، والولايات المتحدة زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الفترة قبل جائحة كورونا في عام 2019. وفقًا لتقرير منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO)، تمثل آسيا أكبر حصة من الطلاب الدوليين في اليابان، حيث بلغ عددهم 254224 طالبًا، وهو ما يمثل 91٪ من إجمالي الطلاب الدوليين.

هذه الزيادة تعكس استعادة اليابان جذبها كوجهة تعليمية للطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الطلاب القادمين من دول آسيا الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها، الذين يبحثون عن فرص تعليمية متميزة وتجارب ثقافية غنية في اليابان.

أكبر عدد من الطلاب الدوليين في الجامعات في اليابان كان في جامعة واسيدا بواقع 5560 طالبًا، تليها جامعة طوكيو بـ 4658 طالبًا، ثم جامعة ريتسوميكان بـ 3027 طالبًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)