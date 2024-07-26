الحوادث المتعلقة بتسلق الجبال تصل إلى مستوى قياسي في اليابان خلال 2023

في عام 2023، شهدت اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحوادث المتعلقة بتسلق الجبال، حيث بلغت 3126 حادثة، وهو الرقم الأعلى في التاريخ المسجل. هذا الارتفاع يلقي الضوء على شغف المغامرين بتحديات الطبيعة الخلابة في اليابان، وعلى الجهود المستمرة لتعزيز السلامة في هذه الأنشطة المثيرة.

شهدت اليابان ارتفاعًا في حوادث تسلق الجبال خلال عام 2023، حيث بلغ عدد الحوادث 3126 حادثة، بزيادة قدرها 111 حادثًا أو بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق. لم يقتصر هذا الارتفاع على عدد الحوادث فقط، بل شمل أيضًا عدد الأشخاص الذين تعرضوا لمواقف صعبة، حيث وصل عددهم إلى 3568 شخصًا، بزيادة قدرها 62 شخصًا أو بنسبة 1.8%.

ما زاد الوضع سوءًا هو زيادة عدد الوفيات والمفقودين، حيث ارتفع عددهم بمقدار 8 أشخاص ليصل إلى 335 شخصًا. كما ارتفع عدد المصابين بمقدار 94 شخصًا ليصل إلى 1400 شخص. وعلى الرغم من أن حوالي نصف الذين تعرضوا للخطر تم إنقاذهم بسلام، إلا أن حوالي 40% منهم تم إنقاذهم وهم مصابون، في حين أن حوالي 10% لقوا حتفهم أو فُقدوا.

وعلى الرغم من الانخفاض في عدد الحوادث خلال عامي 2019 و2020، إلا أن الأرقام بدأت بالارتفاع مرة أخرى منذ عام 2021. وفي عام 2023، وصلت الأرقام إلى مستوى قياسي جديد للسنة الثانية على التوالي. يُعتقد أن تخفيف قيود جائحة كورونا وزيادة الاهتمام بالأنشطة الخارجية مؤخرًا يقفان وراء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يمارسون المشي وتسلق الجبال.

حسب المحافظة، سجلت ناغانو أعلى عدد من الحوادث بواقع 302 حادثة، تلتها طوكيو بـ 214 حادثة، ثم هوكايدو بـ 212 حادثة. شهدت الجبال الشهيرة، التي تعد وجهات سياحية بارزة، زيادة ملحوظة في عدد حالات الطوارئ. على سبيل المثال، ارتفعت الحوادث على جبل فوجي إلى 97 حالة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، في حين سجل جبل تاكاو 133 حالة، بزيادة بلغت 68%..

من بين 3506 شخص تعرضوا للخطر، كان 77.4% منهم يتسلقون الجبال، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة، وتسلق الجبال للتزلج، وتسلق الجداول. بينما كان 9.4% آخرون يبحثون عن الخضروات البرية والفطر.

وبنسبة 33.7%، كانت غالبية الحوادث ناجمة عن أشخاص ضلوا طريقهم، يليهم 17.3% انزلقوا، و16.9% سقطوا، و9.1% أصيبوا بالإرهاق، و8.6% أصيبوا بالمرض.

حسب العمر، كان 850 شخصًا من الذين تعرضوا للحوادث أعمارهم فوق 40 عامًا، مما يشكل 79.9% من الإجمالي، منهم 307 أشخاص (91.6% من الإجمالي) توفوا أو فُقدوا. وبالنظر فقط إلى الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، كان هناك 763 شخصًا، وهو ما يعادل 49.4% من الإجمالي، منهم 225 شخصًا (67.2% من الإجمالي) توفوا أو فُقدوا.

سُجلت أيضًا 100 حالة تتعلق بالزوار الأجانب إلى اليابان، حيث تعرض 145 شخصًا لحوادث، من بينهم 11 شخصًا توفوا أو فُقدوا. كان هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 2018.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)