زيادة المكافآت الصيفية للموظفين في اليابان

قد تساعد المكافآت على رفع معنويات الموظفين، ولو قليلاً، وسط إحباطات الحياة اليومية. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة تيكوكو داتا بنك، فإن 40% من الشركات دفعت مكافآت أعلى مقارنة بالعام الماضي. هذه الزيادة في المكافآت قد تكون مؤشرًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة التفاؤل بين الشركات، مما ينعكس إيجابًا على العاملين ويعزز روحهم المعنوية.

كشف استطلاع أجرته شركة ”تيكوكو داتا بنك“ للأبحاث حول المكافآت الصيفية للموظفين في عام 2024، عن نية 39.5% من الشركات زيادة المكافآت هذا العام، مما يمثل زيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية عن العام السابق. في المقابل، أشارت 34.2% من الشركات إلى أن المكافآت ستظل دون تغيير، بانخفاض قدره 2.2 نقطة مئوية، بينما أعلنت 11.3% عن نية خفض المكافآت، مما يمثل زيادة قدرها 2 نقطة مئوية. وبشكل عام، ستدفع 85% من الشركات مكافآت الصيف هذا العام، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية عن العام السابق، في حين انخفضت نسبة الشركات التي لن تدفع مكافآت بمقدار 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 10.3%.

في مجال خدمات المعلومات، قد يكون الدافع وراء زيادة المكافآت الصيفية رغم ضعف الأرباح هو رغبة الشركات في الحفاظ على الموظفين.

أما في مجال بيع السيارات وقطع الغيار بالتجزئة، فقد ذكرت العديد من الشركات أنها تدرس زيادة المكافآت من أجل تخفيف العبء المالي على الموظفين في مواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على حافز العمل لديهم، على الرغم من عدم تحسن الأداء.

حسب حجم المؤسسة، ارتفعت نسبة ”ستزيد“ بنسبة 4.9 نقطة لتصل إلى 47.2% بالنسبة ”للمؤسسات الكبيرة“، وبنسبة 1.7 نقطة لتصل إلى 38.2% بالنسبة ”للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم“ وبنسبة 1.9 نقطة لتصل إلى 29.2% بالنسبة ”للمؤسسات الصغيرة“. هناك تفاوت بين أحجام المؤسسات، حيث كانت نسبة الزيادات في ”المؤسسات الصغيرة“ أقل بحوالي 10 نقاط مئوية من الرقم الإجمالي.

كان متوسط التغير عن العام السابق في متوسط المدفوعات لكل موظف 2%، أي أقل بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن العام السابق 2.4%. حسب حجم الشركة، كان الرقم الخاص بـ ”الشركات الكبيرة“ 4.1%، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن العام السابق. بينما ارتفعت المكافآت في الشركات الصغيرة والمتوسطة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى1.7%، وهو ما يظهر مرة أخرى التفاوت في الزيادات حسب حجم الشركة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)