الوضع في المناطق المنكوبة بعد مرور 6 أشهر من وقوع زلزال نوتو بوسط اليابان

مرت 6 أشهر على زلزال شبه جزيرة توتو الذي وقع مساء أول أيام السنة الجديدة. وقد أودى الزلزال بحياة 281 شخصاً، مما يجعله ثاني أكبر كارثة زلزال بعد زلزال شرق اليابان الكبير وزلزال هانشين أواجي الكبير. وقد تم ترميم البنية التحتية ويجري العمل على إخلاء الملاجئ، لكن العديد من المنازل المنهارة لا تزال على حالها.

يوافق يوم الاثنين مرور 6 أشهر على الزلزال الكبير الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا والمناطق القريبة منها في وسط اليابان. وقد خلف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، 281 قتيلاً، بينما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين في المحافظة.

حتى الساعة 8 مساءً من نفس اليوم، تم رصد موجات تسونامي بارتفاعات مختلفة، حيث بلغ ارتفاعها أكثر من 120 سنتيمترًا في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا، و90 سنتيمترًا في مدينة كانازاوا، و80 سنتيمترًا في مدينتي ساكاتا بمحافظة ياماغاتا وتوياما، و40 سنتيمترًا في مدينة كاشيوازاكي بمحافظة نييغاتا.

وقد ألحق الزلزال أضرارًا بـ 83980 مبنى، وتم إجلاء ما يصل إلى 34000 شخص من المحافظة فور وقوع الكارثة، وحتى 27 يونيو/حزيران، انخفض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 2228 شخصًا وتقلصت مراكز الإجلاء تدريجيًا. وتم حل مشكلة انقطاع المياه خلال شهر مايو/أيار، باستثناء حوالي 1500 منزل في المناطق الجبلية حيث يوجد خطر حدوث انهيارات أرضية.

تتقدم عملية بناء المساكن المؤقتة، وتهدف محافظة إيشيكاوا إلى استكمال ما يقرب من 6800 وحدة طلبتها البلديات بحلول نهاية أغسطس/ آب. وانتقل ما يقرب من 17000 شخص إلى هذه المنطقة، بما في ذلك ”المساكن المؤقتة“ حيث تستأجر الحكومة مجمعات سكنية قائمة.

لكن، على الرغم من هذه الجهود المبذولة في مجال الإسكان، تباطأت عملية إزالة المنازل المدمرة بشكل ملحوظ. من بين 20,865 طلبًا تم تقديمها لهدم المنازل المتضررة بتمويل عام، لم يتم البدء إلا في هدم 2601 منزل فقط، بنسبة إنجاز لم تتجاوز 12%. يعكس هذا البطء تحديات كبيرة تواجهها السلطات في إزالة الأنقاض وإعادة بناء المجتمع بشكل كامل.

الأضرار الرئيسية وجهود إعادة الإعمار

الوفيات

أسفر الزلزال عن وفاة 281 شخصًا، من بينهم 52 شخصًا قضوا نحبهم جراء إصابتهم بأمراض ما بعد الكارثة، بما في ذلك الإجهاد والضغوط النفسية.

أضرار المساكن

83980 مبنى

عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم

2288 شخصًا (أقصى عدد وصلوا إليه 34000 شخصًا)

المساكن المؤقتة

المساكن: 3591 أسرة و8481 شخصًا

المساكن المستأجرة: 779 أسرة و8871 شخصًا

إزالة الأنقاض

الطلبات: 20865

بدء العمل: 2601

انتهاء عملية إزالة الأنقاض: 911

(تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى الأرقام التي نشرتها محافظة إيشيكاوا بتاريخ 27 يونيو/ حزيران)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: البيوت المدمرة التي لا تزال باقية كما هي في منطقة تاكارادو في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا، كما تظهر من خلال الطائرة المسيرة - 28 يونيو/ حزيران، © كيودو إيمجيز)