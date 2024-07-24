167 شركة يابانية تشهد على إرث شيبوساوا إييتشي: رجل الأعمال الذي لا يُنسى

اشتهر شيبوساوا إييتشي بانخراطه في مئات الشركات منذ أواخر القرن التاسع عشر بينما كانت اليابان في خضم مرحلة التحديث. ولا يزال الكثير منها موجودا حتى اليوم.

انخرط شيبوساوا إييتشي (1840-1931) في حياته بنحو 500 شركة إما كرائد أعمال أو تنفيذي أو مستثمر، انطلاقا من إيمانه بـ ”المساهمة في الصالح العام“. أظهر استطلاع أجرته شركة ”تيكوكو داتابنك“ أن 167 شركة يابانية لا تزال تعمل حتى اليوم تعود جذورها إلى شركة أنشأها أو أدارها شيبوساوا، بما في ذلك 98 شركة مدرجة للتداول.

أكبر شركة مرتبطة بشيبوساوا – من حيث مبيعاتها غير المجمعة – هي شركة إنيؤس عملاقة الطاقة والتي بلغ إجمالي مبيعاتها السنوية 10.6 تريليون ين في عام 2023. ومن بين الشركات المؤثرة الأخرى المرتبطة بشيبوساوا شركات منخرطة في مجال التمويل أو التأمين أو البنية التحتية. وتتضمن أكبر 10 شركات تشترك في ”إرث شيبوساوا“ البنوك الثلاثة العملاقة MUFG وSMBC وميزوهو التي تعود أصولها إلى البنك القومي الأول في اليابان المؤسس في عام 1873 كأول بنك في البلاد.

تضم قائمة شركات شيبوساوا 85 شركة تتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليار ين.

ومن بين 167 شركة مرتبطة بشيبوساوا، هناك 110 شركة لها تاريخ عريق يتجاوز قرنا من الزمان.

والشركة المرتبطة بشيبوساوا ذات التاريخ الأعرق هي إيسيتان ميتسوكوشي التي تأسست عام 1673 تحت اسم إتشيغويا على يد ميتسوي تاكاتوشي. كانت الشركة في الأصل متجرا للأقمشة، ولكن في عام 1904 تم تحويله إلى متجر متعدد الأقسام باسم ميتسوكوشي غوفوكوتين لعب فيه شيبوساوا دورا رئيسيا. ومن الشركات الأخرى ذات التاريخ العريق شركة شيميزو التي عمل شيبوساوا فيها كمستشار لسنوات عديدة. ومن إنجازات شركة البناء الكبرى هذه تشييد مقر إقامة شيبوساوا في طوكيو.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)