الشركات اليابانية تقدم أكبر زيادة في متوسط الأجور منذ 33 عامًا

نسبة الزيادة في الأجور خلال مفاوضات رفع الأجور الربيعية لهذا العام بلغت متوسط 5.1%، مسجلة أعلى مستوى منذ 33 عامًا. ومع ذلك، لم تتمكن هذه الزيادة من مواكبة ارتفاع الأسعار المستمر، حيث لا تزال الأجور الحقيقية تسجل انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفقًا للنتائج النهائية لمفاوضات رفع الأجور الربيعية لعام 2024 التي جمعها اتحاد نقابات العمال الياباني (رينغو)، بلغ المتوسط المرجح لمعدل زيادة الأجور، والذي يشمل رفع الأجور الأساسية والزيادات السنوية المنتظمة، 5.10٪ (15281 ين شهريًا)، بزيادة قدرها 1.52 نقطة عن العام السابق. تجاوزت هذه النسبة الهدف المحدد من قبل النقابة وهو 5٪، وهو ارتفاع لم يتحقق منذ 33 عامًا، أي منذ عام 1991. وتشمل الزيادة الزيادات على أساس الأقدمية، بالإضافة إلى زيادات في الأجر الأساسي. تم جمع هذه البيانات من ردود 5284 نقابة حتى الساعة 10 صباحًا من يوم 1 يوليو/تموز.

وقد شهدت العديد من الشركات الكبرى مثل الحديد والصلب، السيارات، والكهرباء تلبية طلبات الزيادة الكاملة أو أكثر من جانب العمال. وبلغ متوسط زيادة الأجور للنقابات العمالية الصغيرة والمتوسطة الحجم (3816 نقابة) التي تضم أقل من 300 عضو 4.45% (11358 ين/شهر)، وهو ما يقل عن نسبة 5% ويوسع الفجوة عن العام السابق.

وتشمل الزيادات في الأجور حسب الصناعة: 5.58% (16952 ين شهريًا) في قطاع التصنيع، 5.20% (10492 ين شهريًا) في قطاع المعلومات والنشر، و5.15% (15036 ين شهريًا) في قطاع التجارة والتوزيع. من ناحية أخرى، ظل معدل الزيادة في قطاع النقل والمواصلات عند 3.31% (9227 ين شهريًا).

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)