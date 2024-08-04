الناتو الياباني يحقق زيادة ملحوظة في الصادرات

شهدت صادرات اليابان من ”الناتو“ تضاعفًا ملحوظًا على مدى السنوات الست الماضية، حيث وصلت إلى 3300 طن في عام 2023. هذا النمو الكبير يعكس زيادة الطلب، خاصة في الصين، على هذا الطبق الياباني التقليدي.

شهدت صادرات اليابان من ”الناتو“ تضاعفًا ملحوظًا على مدى السنوات الست الماضية، لتصل إلى 3300 طن في عام 2023. يُعتبر الناتو، الذي يتكون من فول الصويا المخمر، واحدًا من الأطباق التقليدية اليابانية التي تحمل تاريخًا طويلاً وثقافة غنية. هذا النمو الكبير في الصادرات يعكس تزايد الطلب العالمي على الناتو، وبالأخص في الصين، حيث أصبح جزءًا من النظام الغذائي الصحي والموضة الغذائية هناك.

الناتو ليس مجرد طعام عادي، بل يُعرف بفوائده الصحية المتعددة، مثل تحسين الهضم وتعزيز المناعة. هذه الفوائد جعلته يحظى بشعبية كبيرة خارج اليابان، مما دفع بالمنتجين اليابانيين إلى زيادة صادراتهم لتلبية الطلب المتزايد. من خلال هذا المقال، سنستكشف أسباب هذا النمو السريع في صادرات الناتو، وكيف تمكن هذا الطبق التقليدي من اكتساب شعبية واسعة على الصعيد الدولي، لا سيما في الأسواق الآسيوية الكبرى.

في عام 2017، كانت الولايات المتحدة أكبر وجهة للتصدير إلى حد بعيد، حيث استحوذت على ما يقرب من 40% من الإجمالي، بينما تنافست كوريا الجنوبية والصين على المركزين الثاني والثالث. ولكن في عام 2023، كان للولايات المتحدة والصين حصصًا متشابهة، متقدمة على هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية التي احتلت المرتبة الثالثة وأقل.

وتراجعت كوريا الجنوبية، التي احتلت المركز الثاني في عام 2017، إلى المركز الخامس في عام 2023، على الرغم من عدم حدوث تغيير حقيقي في حجم الصادرات. وفي الوقت نفسه، ازدادت الصادرات إلى كندا وأستراليا، لكن كلا البلدين لا يزالان في الترتيب. ويوضح ذلك مدى النمو الملحوظ في آسيا، وخاصة في الصين.

جاء حوالي ثلث الصادرات الوطنية من حيث الحجم في عام 2023 تحت ولاية جمارك طوكيو. يوضح الرسم البياني أدناه حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أن أياً منها لم يذهب إلى الصين.

وذلك لأن 80% من إجمالي 859,496 طنًا تم تصديرها إلى الصين جاءت تحت ولاية جمارك هاكوداتي. والبلدان الوحيدان اللذان تم تصدير الناتو إليهما من خلال جمارك هاكوداتي هما الصين وكوريا الجنوبية، حيث ذهب أكثر من 90% من هذه الكمية إلى الصين.

وتعد هوكايدو منطقة إنتاج رئيسية للناتو، مما يجعل إعداد الناتو للتصدير أرخص، وتتمتع العلامات التجارية للمحافظة بشعبية كبيرة في الصين. يباع ناتو في اليابان بشكل قياسي في عبوات مكونة من ثلاث عبوات، ولكن مع ملاحظة أن الأعداد الزوجية مفضلة في الصين، طورت شركة هوكايدو هاماناسو فودز ومقرها في إيبيتسو منتجًا مكونًا من أربع عبوات للسوق الصينية. كما أجرت تعديلات أخرى، مثل استخدام الكتابة اليابانية على العبوة، بدلاً من الصينية فقط، لنقل صورة عن الجودة العالية، مما أدى إلى زيادة الصادرات.

ويستمر حجم صادرات الناتو العالمية في النمو وبوتيرة أعلى في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. والأمل معقود على أن يرسخ في السوق، تمامًا مثل قوامه، ليصبح غذاءً صحيًا يابانيًا تمثيليًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)